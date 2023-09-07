Зимовий час. Коли в Україні переводять годинник і в який бік крутити стрілки

В останню неділю жовтня Україна разом із країнами Європейського Союзу перейде на зимовий час. Стрілки годинника переводяться на одну годину назад в ніч на 29 жовтня.

Про те, навіщо і коли змінюють час, у матеріалі РБК-Україна .

Перехід на літній/зимовий час в Україні регулюється постановою Кабінету міністрів 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".

Стрілки годинника перекладаються:

в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед,

останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.

Перехід на літній час в Україні запровадили досить пізно - 1981 року за часів СРСР. У країнах Європи та США цю практику застосовували з початку ХХ століття.

Сенс перекладу стрілок

Введення літнього часу має свої історичні та практичні причини:

Економія енергії. Однією з основних цілей запровадження літнього часу є економія електроенергії. Шляхом зсуву годинника вперед на одну годину влітку, люди використовують природне світло довше і, отже, менше залежать від штучного освітлення та опалення, що в кінцевому підсумку може зменшити споживання енергії.

Поліпшення якості життя. Перехід до літнього часу може покращити психологічне та фізичне самопочуття людей. Додаткове світло ввечері дозволяє проводити більше часу на свіжому повітрі та активніше брати участь у різноманітних дозвільних та спортивних заходах.

Зниження транспортних проблем. Літній час також може сприяти зниженню дорожніх аварій та дорожньої завантаженості, оскільки світлий вечір сприяє безпеці на дорогах та зменшенню необхідності використання автомобілів.

Спроби скасувати перехід на літній час

За останні роки в Україні було здійснено дві невдалі спроби скасувати перехід на літній час. Перше - у 2011 році, коли угруповання Віктора Януковича "Партія регіонів" майже провело через Верховну раду це рішення. Це сталося одразу після того, як перехід на літній час скасували на території Росії. Однак потім від цієї ідеї відмовилися з незрозумілих причин.

Вдруге скасувати перехід на літній час планувала партія Володимира Зеленського "Слуга народу" у 2021 році. Законопроект ухвалили у першому читанні, проте остаточного рішення ухвалено не було.

Де переводять стрілки годинника

Усі 27 країн ЄС та 15 інших країн континенту (всього 42) запроваджують літній час в останню неділю березня та скасовують в останню неділю жовтня.

При цьому в ЄС протягом кількох років обговорювали можливість встановити єдиний час без переведення годинників стрілок. у 2021 році країни Євросоюзу мали вибрати, на якому постійному часі вони хочуть залишитися - на літньому чи зимовому. Однак це рішення відклали через спалах COVID-19.

Канада та США вводять літній час другої неділі березня, скасовують у першу неділю листопада.

У більшості країн третього світу перехід на літній час або не запроваджувався, або скасований.