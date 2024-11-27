Зимові канікули 2024 в Україні: коли почнуться та скільки триватимуть для школярів

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Дати зимових канікул: рекомендація Міносвіти

Поточний навчальний рік в Україні триває з 2 вересня 2024 до 30 червня 2025. В межах цього періоду навчальні заклади можуть самостійно встановлювати графік канікул для учнів.

Міністерство освіти і науки (МОН) дозволило педагогічним радам шкіл корегувати освітній процес залежно від ситуації з безпекою в умовах війни та можливих відключень світла й опалення.

При цьому в МОН рекомендували графік зимових канікул тривалістю два тижні: з 30 грудня 2024 по 10 січня 2025.

Коли відпочиватимуть школярі по регіонах

В Києві школярі мають піти на канікули з 23 грудня 2024 на три тижні – до 13 січня 2025. Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський наголосив, що дати можуть змінюватися відповідно до рішень конкретної школи, адже кожен заклад має право самостійно встановлювати точні терміни канікул.

Крім того, для учнів перших класів столичних шкіл передбачено додаткові канікули – з 17 по 22 лютого 2025.

У Дніпрі зимові канікули триватимуть два тижні: з 25 грудня 2024 до 7 січня 2025. Водночас у департаменті гуманітарної політики міста зазначають, що по окремих школах графік може відрізнятися.

В Одесі зимовий відпочинок для учнів орієнтовно триватиме відповідно до рекомендацій МОН. На сайтах шкіл міста вказано такий графік канікул: 30 грудня 2024 – 10 січня 2025.

Фото: графік зимових канікул залежить від ситуації з безпекою (GettyImages)

В Харкові також канікули взимку будуть два тижні з урахуванням вихідних днів: від суботи 28 грудня 2024 до понеділка 13 січня 2025.

Графік зимових канікул у школах Львова різниться. В низці навчальних закладів діти відпочиватимуть 23 грудня – 12 січня, а на сайтах інших шкіл вказують дати 23 грудня – 17 січня, або ж 21 грудня – 7 січня.

У Хмельницькому діти відпочиватимуть, або з 23 грудня до 5 січня, або з 30 грудня до 10 січня. Графіки кожна школа встановлює окремо.

Івано-Франківські школярі будуть на канікулах понад два тижні. Вони почнуться на Різдво 25 грудня 2024 та триватимуть до 12 січня 2025 включно.

В Чернівцях школярі отримають дні відпочинку з 30 грудня до 12 січня. При цьому в низці шкіл планують канікули з 23 грудня по 5 січня.

Кому продовжили канікули взимку

У Черкасах канікули заплановано з 14 грудня 2024 до 13 січня 2025. Як зауважила заступниця міського голови Анастасія Чубіна ще перед початком навчального року, такий графік діятиме, якщо ситуація з енергопостачанням буде стабільною. Проте другий семестр після канікул може стати шестиденним.

Фото: діти отримають місяць зимових канікул (GettyImages)

Школярі Кропивницького також отримають місяць зимових канікул, але заради довгого відпочинку довелося "пожертвувати" осінніми канікулами – їх мали лише 3 з 37 шкіл міста. Зимові канікули в Кропивницькому триватимуть з 16 грудня до 13 січня 2025.

Учні шкіл міста Суми матимуть різні дати зимових канікул. Наприклад, в школі № 27 зазначено графік відпочинку з 31 грудня 2024 до 2 лютого 2025, а от у школі №9 канікули триватимуть з 29 грудня 2024 до 19 січня 2025.

При підготовці використовувалися: публікації "Освіта-Інфо", "Наше місто", Education.ua, регіональні сайти "Суспільного", повідомлення на порталах МОН та КМДА.