Зимові дороги: як не потрапити в пастку основних помилок водія

Зимова дорога в Україні означає сніг, укатаний сніг, лід, чистий асфальт з водою і без, і нарешті шугу – мокру снігову кашу. А ще – чистий сухий асфальт. Причому додає ризиків нашим шляхам те, що все згадане може зустрітись протягом однієї поїздки. Накоїти помилок в таких умовах справді недовго, але насправді і уникати їх теж доволі просто.

Помилки узимку за кермом

Поговоримо про помилки, які чимала частина водіїв навіть не вважає помилками і взагалі не сприймає як щось небезпечне.

- По зимовій дорозі як по літній. Ми маємо на увазі не явні зимові умови (сніг, крига, шуга тощо), а ситуацію, коли асфальт неначе чистий, і водій рухається ним так само впевнено і швидко, з обгонами і зміною смуг, як рухався б за температури на п’ятнадцять–двадцять градусів вище. При тому навіть заслужений водій-ветеран не може спрогнозувати, коли чиста дорога перетвориться на слизьку. Адже за півхвилини вам може трапитись замерзла калюжа, шляхопровід з ожеледдю чи наметеним снігом, хмара з сніговим зарядом тощо.

- Різке гальмування. Узимку є цілий набір покриттів, гальмувати на яких слід обережно, у тому числі і за наявності електронних помічників типу ABS та ESP. Навіть за плюсової температури при гальмуванні на снігу чи мокрому асфальті колеса можуть піти юзом. І тільки на чистому сухому асфальті можна гальмувати так, як би ви це робили влітку. На жаль, ми не завжди бачимо дорогу попереду себе настільки далеко, щоб узимку бути впевненим в успішному уповільненні в режимі "в підлогу": а раптом потреба в екстреному гальмуванні виникне, коли під колесами буде лід? Звідси маємо третю поширену помилку;

- Висока швидкість. Звісно, і зимового сезону бувають дні, коли можна їхати суто у літньому темпі. Але здебільшого ми маємо ризик того, що за черговим поворотом чиста суха дорога зміниться на плями льоду, смуги снігу чи калюжі. Одне слово, взимку треба дотримуватись такого швидкісного режиму, щоб завжди була змога відреагувати на появу на дорозі перед машиною якогось зимового сюрпризу;

- Різке обертання керма. Тільки на сухому асфальті і за помірного морозу можна дозволити собі такі розкоші, як різкий поворот керма в той чи інший бік. Якщо зробити так на засніженій поверхні або на льоду, машина може не відреагувати на цю дію, або відреагує так, що водій втратить над нею контроль. Тому краще на весь зимовий сезон налаштувати свою водійську манеру на плавність всіх дій з кермом і педалями. І, до речі, у поворотах взагалі краще спрямовувати машину так, щоб виворіт коліс був найменшим – тобто обирайте траєкторію за можливістю з більшим радіусом;

Рух з непрогрітим салоном. В холодну або в сиру погоду перед виїздом у дорогу обов’язково подбайте, щоб всі вікна були чистими від снігу, льоду і запотівання. Краще дочекатись, щоб "пічка" повністю прогріла салон, аби виключити ймовірність повторного запотівання чи обмерзання скла – особливо якщо на дворі мороз, снігопад або дощ.

Коротко

Зима – вона завжди зима, навіть якщо останніми роками українські зими здаються нам м’якими і дружніми. Саме на дорогах, особливо за містом, де можливі локальні зони високої вологості і низької температури, слід очікувати суто зимових явищ – ожеледиці, снігової шуги, туману та інших опадів. Одне слово – зимі не можна довіряти, залишайтесь пильними за кермом не просто до весни, а аж до встановлення стабільно теплої погоди.

При підготовці статті були використані матеріали AutoBild та Autocentre.