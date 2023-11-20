Зимове дизпаливо: де його знайти та яким автомобілям необхідно

Ця тема актуалізується щороку напередодні холодів: "зимове дизпальне", "солярка стала як кисіль", "фільтр замерз на трасі"... Давайте розберемось, чи не даремно власники дизельних машин лякають один одного проблемами зимового дизпального.
У матеріалі РБК-Україна читайте, для чого створили зимове дизпальне і кому воно потрібне.
Під час підготовки публікації були використані матеріали видань “Автоцентр”, Auto Bild та компанії BASF.
Перш за все можна сказати, що проблема зимового дизеля (в сенсі дизпальне) не повинна хвилювати пересічного українського водія-“дизеліста”. Бо все зимові питання за нього вже вирішили керівники автозаправок, де він поповнює свій бак. Принаймні, так має бути в ідеалі, і так воно найчастіше і виходить. Але сумні винятки теж трапляються, тому власнику дизельного авто краще знати дещо про нюанси дизельного пального у зимовий період.
Чому ми переймаємося зимовим дизелем і нічого не чуємо про зимовий бензин? Тому що сезонна невідповідність ДП зазвичай має більш пам’ятні наслідки, ніж це буває з літнім та зимовим бензином.
Про бензини ми поговоримо нижче, а для початку нагадаємо, що тільки дизпальне містить у своєму складі парафінові вуглеводні. Які мають неприємну властивість перетворюватись на кристалічний парафін за морозу нижче –5 –10оС. На ділі це означає, що паливо спочатку помутніє, а при подальшому падінні температури, приблизно до –15оС, почне густішати. При тому що у паливній системі дизеля достатньо в буквальному сенсі тонких місць, з перетином у кілька мікрон, через які загустіла солярка якщо і “пролізе”, то з нештатними наслідками. Вже на цьому етапі замерзання дизпаливо “застрягає” у фільтрах і погано розпилюється через форсунки – тобто двигун поволі зупиняється.
А якщо мороз сягне –20 –25оС, літнє дизпальне справді перетворюється на кисіль, з яким не може впоратись паливний насос і який не може рухатись по паливопроводам.
Тому виробники пального разом з конструкторами дизельних моторів узгодили стандарти так званого зимового дизпального, яке не густішає на морозі. Головна його відмінність – у наявності в складі депресорних присадок, які не дають парафінам утворювати великі кристали. Саме таке пальне починає надходити на автозаправки країни з настанням холодів.
Важливо зазначити, що на морозі навіть якісне зимове ДП може втрачати прозорість, і цього не слід лякатись – головне, що воно зберігає текучість.
Відповідальні мережі АЗС починають завозити на свої заправки зимове пальне завчасно, до настання конкретних морозів. А якщо певний запас зимового дизеля мається у вашому баку чи в гаражі, теж особливо хвилюватись не варто. Адже в Україні зима не приходить зненацька, а літня солярка цілком успішно витримує морози до –5 –8оС. Хіба що у далеку заміську подорож у такому випадку треба буде відправлятись з обережністю, адже при русі на швидкості елементи паливної системи в деяких моделей інтенсивно обдуваються повітрям і можуть набути ще нижчої температури.
Якщо трапилося так, що в сильний мороз у вашій дизельній машині опинилося літнє пальне, і це стало причиною зупинки мотора, варіанти дій можуть бути такими:
Маємо нагадати, що дуже небезпечно відтаювати елементи паливної системи авто відкритим вогнем – це може привести до пожежі.
Він теж буває. Точніше, має бути на кожній АЗС в зимовий період, просто про це особливо не говорять. Згідно українського ДСТУ 7687:2015 (п.4.2), відмінність зимового бензину від літнього – у менший летючості останнього.
Взимку, за низької температури, бензин випаровується гірше, через що запуск холодного двигуна ускладняється – тому зимовий бензин роблять більш летючим. З іншого боку, влітку надмірна летючість шкідлива, бо через неї пальне швидше старішає і дужче впливає на екологію, тому в літному бензині летючість менша. У документах, які супроводжують кожну партію пального і які можна побачити на АЗС у куточку споживача, цей параметр вказується як тиск насиченої пари (ТНП), але буквально маркування “літній” чи “зимовий” стосовно бензину швидше за все не буде.
Рецепт проти проблем з замерзанням дизпалива завжди один той самий: заправляйтесь там, де вам гарантовано залляють ДП відповідно сезону. Або влаштуйте собі цю гарантію самотужки, додавши в бак присадку -антигель. Пам’ятаючи при тому, що використовувати її треба превентивно, до того, як солярка почне густішати.
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