Зимове дизпаливо: де його знайти та яким автомобілям необхідно

Ця тема актуалізується щороку напередодні холодів: "зимове дизпальне", "солярка стала як кисіль", "фільтр замерз на трасі"... Давайте розберемось, чи не даремно власники дизельних машин лякають один одного проблемами зимового дизпального.

У матеріалі РБК-Україна читайте, для чого створили зимове дизпальне і кому воно потрібне.

Перш за все можна сказати, що проблема зимового дизеля (в сенсі дизпальне) не повинна хвилювати пересічного українського водія-“дизеліста”. Бо все зимові питання за нього вже вирішили керівники автозаправок, де він поповнює свій бак. Принаймні, так має бути в ідеалі, і так воно найчастіше і виходить. Але сумні винятки теж трапляються, тому власнику дизельного авто краще знати дещо про нюанси дизельного пального у зимовий період.

Що таке зимове дизпальне

Чому ми переймаємося зимовим дизелем і нічого не чуємо про зимовий бензин? Тому що сезонна невідповідність ДП зазвичай має більш пам’ятні наслідки, ніж це буває з літнім та зимовим бензином.

Про бензини ми поговоримо нижче, а для початку нагадаємо, що тільки дизпальне містить у своєму складі парафінові вуглеводні. Які мають неприємну властивість перетворюватись на кристалічний парафін за морозу нижче –5 –10оС. На ділі це означає, що паливо спочатку помутніє, а при подальшому падінні температури, приблизно до –15оС, почне густішати. При тому що у паливній системі дизеля достатньо в буквальному сенсі тонких місць, з перетином у кілька мікрон, через які загустіла солярка якщо і “пролізе”, то з нештатними наслідками. Вже на цьому етапі замерзання дизпаливо “застрягає” у фільтрах і погано розпилюється через форсунки – тобто двигун поволі зупиняється.

А якщо мороз сягне –20 –25оС, літнє дизпальне справді перетворюється на кисіль, з яким не може впоратись паливний насос і який не може рухатись по паливопроводам.

Тому виробники пального разом з конструкторами дизельних моторів узгодили стандарти так званого зимового дизпального, яке не густішає на морозі. Головна його відмінність – у наявності в складі депресорних присадок, які не дають парафінам утворювати великі кристали. Саме таке пальне починає надходити на автозаправки країни з настанням холодів.

Важливо зазначити, що на морозі навіть якісне зимове ДП може втрачати прозорість, і цього не слід лякатись – головне, що воно зберігає текучість.

А як бути восени та навесні?

Відповідальні мережі АЗС починають завозити на свої заправки зимове пальне завчасно, до настання конкретних морозів. А якщо певний запас зимового дизеля мається у вашому баку чи в гаражі, теж особливо хвилюватись не варто. Адже в Україні зима не приходить зненацька, а літня солярка цілком успішно витримує морози до –5 –8оС. Хіба що у далеку заміську подорож у такому випадку треба буде відправлятись з обережністю, адже при русі на швидкості елементи паливної системи в деяких моделей інтенсивно обдуваються повітрям і можуть набути ще нижчої температури.

Солярка замерзла в машині: що робити?

Якщо трапилося так, що в сильний мороз у вашій дизельній машині опинилося літнє пальне, і це стало причиною зупинки мотора, варіанти дій можуть бути такими:

Машину треба на кілька годин залишити в теплому приміщенні – на мийці, СТО, у гаражі з піччю-“буржуйкою”. Коли пальне нагріється настільки, що парафін розтане і двигун запуститься, дайте йому попрацювати з чверть години на холостому ходу, щоб тепла солярка з магістралі-“обратки” прогріла весь бак. Тільки після цього в бак можна долити антигель і продовжити мандрівку;

В бак (якщо у ньому є вільне місце) можна додати порцію добре нагрітого дизпалива. Воно нагріє решту об’єму ДП і можливо, розплавить парафін. Але при цьому доведеться окремо гріти (скажімо, феном) найуразливіше з точки зору парафінізації місце – паливний фільтр.

Маємо нагадати, що дуже небезпечно відтаювати елементи паливної системи авто відкритим вогнем – це може привести до пожежі.

А зимовий бензин?

Він теж буває. Точніше, має бути на кожній АЗС в зимовий період, просто про це особливо не говорять. Згідно українського ДСТУ 7687:2015 (п.4.2), відмінність зимового бензину від літнього – у менший летючості останнього.

Взимку, за низької температури, бензин випаровується гірше, через що запуск холодного двигуна ускладняється – тому зимовий бензин роблять більш летючим. З іншого боку, влітку надмірна летючість шкідлива, бо через неї пальне швидше старішає і дужче впливає на екологію, тому в літному бензині летючість менша. У документах, які супроводжують кожну партію пального і які можна побачити на АЗС у куточку споживача, цей параметр вказується як тиск насиченої пари (ТНП), але буквально маркування “літній” чи “зимовий” стосовно бензину швидше за все не буде.

Якщо коротко

Рецепт проти проблем з замерзанням дизпалива завжди один той самий: заправляйтесь там, де вам гарантовано залляють ДП відповідно сезону. Або влаштуйте собі цю гарантію самотужки, додавши в бак присадку -антигель. Пам’ятаючи при тому, що використовувати її треба превентивно, до того, як солярка почне густішати.