Зимнее дизтопливо: где его найти и каким автомобилям необходимо

Эта тема актуализируется каждый год накануне холодов: "зимнее дизтопливо", "солярка стала как кисель", "фильтр замерз на трассе"... Давайте разберемся, не зря ли владельцы дизельных машин пугают друг друга проблемами зимнего дизтоплива.

В материале РБК-Украина читайте, для чего создали зимнее дизтопливо и кому оно нужно.

Прежде всего можно сказать, что проблема зимнего дизеля (в смысле дизтопливо) не должна волновать рядового украинского водителя-“дизелиста”. Все зимние вопросы за него уже решили руководители автозаправок, где он пополняет свой бак. По крайней мере, так должно быть в идеале, и так оно чаще всего и выходит. Но печальные исключения тоже бывают, поэтому владельцу дизельного авто лучше знать кое-что о нюансах дизельного горючего в зимний период.

Что такое зимнее дизтопливо

Почему мы беспокоимся о зимнем дизеле и ничего не слышим о зимнем бензине? Потому что сезонное несоответствие ДТ обычно имеет более памятные последствия, чем это бывает с летним и зимним бензином.

О бензинах мы поговорим ниже, а для начала напомним, что только дизтопливо содержит в своем составе парафиновые углеводороды. Которые обладают неприятным свойством превращаться в кристаллический парафин при морозе ниже –5 –10оС. На деле это означает, что топливо сначала помутнеет, а при дальнейшем падении температуры примерно до –15оС начнет густеть. При том, что в топливной системе дизеля достаточно в буквальном смысле тонких мест, с сечением в несколько микрон, через которые загустевшая солярка если и "пролезет", то с нештатными последствиями. Уже на этом этапе замерзшее дизтопливо “застревает” в фильтрах и плохо распыляется через форсунки – то есть двигатель останавливается.

А если мороз достигнет –20 –25оС, летнее дизтопливо действительно превращается в кисель, с которым не может справиться топливный насос и который не может двигаться в топливопроводах.

Поэтому производители топлива вместе с конструкторами дизельных моторов согласовали стандарты так называемого зимнего дизтоплива, которое не густеет на морозе. Главное его отличие – в наличии депрессорных присадок, которые не дают парафинам образовывать большие кристаллы. Такое зимнее ДТ начинает поступать на автозаправки страны с наступлением холодов.

Важно отметить, что на морозе даже качественное зимнее ДП может терять прозрачность, и этого не следует пугаться – главное, что оно сохраняет текучесть.

А как быть осенью и весной?

Ответственные сети АЗС начинают завозить на свои заправки зимнее горючее заранее, до наступления конкретных морозов. А если определенный запас зимнего дизеля имеется в вашем баке или гараже, тоже особо волноваться не стоит. Ведь в Украине зима не приходит врасплох, а летняя солярка вполне успешно выдерживает морозы до –5 –8оС. Разве что в далекое загородное путешествие в таком случае нужно будет отправляться с осторожностью, ведь при движении на скорости элементы топливной системы у некоторых моделей интенсивно обдуваются воздухом и могут приобрести еще более низкую температуру.

Солярка замерзла в машине: что делать?

Если случилось так, что в сильный мороз в вашей дизельной машине оказалось летнее горючее, и это стало причиной остановки двигателя, варианты действий могут быть такими:

Машину нужно на несколько часов оставить в теплом помещении – на мойке, СТО, в гараже с буржуйкой. Когда горючее нагреется настолько, что парафин растает и двигатель запустится, дайте ему поработать с четверть часа на холостом ходу, чтобы теплая солярка из магистрали-“обратки” прогрела весь бак. Только после этого в бак можно долить антигель и продолжить путешествие;

В бак (если в нем есть свободное место) можно добавить порцию хорошо нагретого дизтоплива. Оно нагреет оставшийся объем ДП и, возможно, расплавит парафин. Но при этом придется отдельно греть (скажем, феном) самое уязвимое с точки зрения парафинизации место – топливный фильтр.

Тут мы должны напомнить, что очень опасно оттаивать элементы топливной системы авто открытым огнем – это может привести к пожару.

А зимний бензин?

Он тоже бывает. Вернее, должно быть на каждой АЗС в зимний период, просто об этом особо не говорят. Согласно украинскому ДСТУ 7687:2015 (п.4.2), отличие зимнего бензина от летнего – в меньшей летучести последнего.

Зимой, при низкой температуре, бензин испаряется хуже, из-за чего запуск холодного двигателя усложняется – поэтому зимний бензин делают более летучим. С другой стороны, летом чрезмерная летучесть вредна, потому что из-за нее топливо быстрее стареет и сильнее влияет на экологию, поэтому в летнем бензине летучесть меньше. В документах, сопровождающих каждую партию топлива и которые можно увидеть на АЗС в уголке потребителя, этот параметр указывается как давление насыщенных паров (ДНП), но буквально маркировки "летний" или "зимний" по отношению к бензину скорее всего не будет.

Если коротко

Рецепт против проблем с замерзанием дизтоплива всегда один и тот же: заправляйтесь там, где вам гарантированно зальют ДТ соответственно сезону. Или устройте себе такую гарантию самостоятельно, добавив в бак присадку -антигель. Помня при том, что использовать ее надо превентивно, прежде чем солярка начнет густеть.