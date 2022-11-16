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Зимова війна вигідна українцям, - міністр оборони США

Фото: міністр оборони США Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що взимку значну перевагу на фронті матимуть українці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ міністр оборони США Ллойда Остіна на зустрічі "Рамштайн-7".

"Ми надали Україні величезну кількість зимового спорядження. Росії буде складно завезти те спорядження, яке їм потрібно для активної війни взимку", - сказав Остін.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Україна за результатами зустрічі координаційної групи "Рамштайн-7" отримає системи ППО, снаряди для РСЗВ, ствольну артилерію, снаряди, а також зимове обмундирування.

Також раніше ми писали, що голова Пентагону Ллойд Остін проведе чергову зустріч міністрів оборони Контактної групи з питань оборони України. Сьома зустріч так званого формату "Рамштайн" відбудеться у форматі відеоконференції.

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