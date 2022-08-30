Зимний фронт. Какие вызовы стоят перед Украиной не только на поле боя

Украинские чиновники и представители власти заявляют, что предстоящий отопительный сезон станет для страны сложнейшим в истории. На непростую ситуацию в экономике накладывается глобальный энергетический кризис, который пытается спровоцировать во всем мире Россия.

В разведке прогнозируют, что осень будет решающим периодом в войне. И если Кремль не сможет достичь нужных ему результатов на поле боя, есть риск, что он начнет сеять хаос, оставив украинцев в холодных домах.

Предыдущие полгода наша страна сумела выстоять благодаря финансовой и военной помощи союзников, главные из которых – Великобритания и США. Но уже вскоре там произойдет перезагрузка власти.

Какие вызовы предстоит пройти Украине в экономике и энергетике? Чего мы можем добиться на фронте до конца зимы? Как перестановка политических фигур на Западе скажется на позициях нашей страны и ее способности противостоять российской агрессии?

Проблемы с финансами и с теплом

Из-за войны украинская экономика разрушена на треть. Налогов уплачивается меньше – отсюда падения поступлений в казну. Основной экономический вызов, который предстоит решать украинским властям – где взять деньги, и желательно в валюте.

Одна из проблем в том, что дефицит бюджета финансируется за счет эмиссии, говорит исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук. Нацбанк печатает большие объемы гривны. А Минфин не спешит поднимать ставки по госбумагам для рыночного привлечения средств. Оттого и результаты размещения облигаций весьма скромные, уточнил Боярчук. Западные партнеры помогают держаться на плаву. Но хотят, чтобы ключевые расходы бюджета – на армию – мы покрывали сами.

"К счастью, нам помогают западные партнеры. Несколько миллиардов долларов ежемесячно в чистых деньгах получаем. Это частично нейтрализует постоянную эмиссию: доллары заходят, продаются и свежая гривна выводится из обращения через межбанк, но не полностью. Мощный эмиссионный канал работает и это создает значительные риски для нас", – объяснил эксперт.

Вторая проблема – у нас нарушен торговый баланс, добавил Боярчук. Импорт почти возобновился до довоенного уровня, а экспорт нам наращивать сейчас тяжело. Пока под вопросом – какой эффект даст вывоз зерна из портов. Эмиссионные деньги во многом тратятся как раз на импорт, говорит эксперт. Именно поэтому в правительстве и Раде сейчас заговорили о такой непопулярной идее как 10-процентный налог на покупку валюты под импортные сделки.

Иными словами, эмиссия помогает латать дыры в финансовой системе и закрывать защищенные статьи бюджета. Но она же давит на обменный курс и взвинчивает инфляцию.

"Финансировать защищенные статьи бюджета будет возможность. Вопрос в том, какая при этом будет инфляция и девальвация. Для Минфина инфляция – это позитив, потому что она дает дополнительные доходы. Девальвация для них также позитив, потому что по расходам мы заморозили обслуживание долга, а это едва ли не основные расходы Минфина в валюте", – отметил Боярчук.

Министр финансов Сергей Марченко и премьер Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба главы правительства)

В этом году у нас есть достаточно крупные обязательства по финансированию бюджета от международных партнеров, говорит руководитель Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский. Эта поддержка составляет около 4 миллиардов долларов на месяц. Однако на следующий год есть полная неопределенность, уточнил эксперт. По его словам, частичным решением может быть новая программа МВФ.

"Даже в лучшем случае, если Фонд пойдет на открытие большой программы на 15-20 миллиардов долларов, это будет кредитом, а не грантом, и его первых траншей хватит всего на несколько месяцев. Поэтому Украине потребуется дополнительное крупное грантовое финансирование от партнеров, механизмы которого им уже следует продумывать", – объяснил Вышлинский. Однако, по его словам, властям нужно будет проанализировать, какие расходы бюджета можно еще сократить, а какие доходы – увеличить.

Что касается обеспечения Украины газом, то эксперты не прогнозируют катастрофической ситуации. До войны мы потребляли около 30 млрд кубометров в год, из которых 20 – собственной добычи, а остальные 10 – импортировали. После нападения России использование газа промышленностью сильно сократилось. При этом объемы его добычи внутри страны остаются примерно на том же уровне, что и до войны. Это, в свою очередь, позволяет снизить потребности в импорте.

На конец августа в подземных хранилищах у нас будет около 13 миллиардов кубометров газа. Кабинет министров хочет до отопительного сезона довести эти запасы до 19 млрд кубометров. Однако и в "Нафтогазе", и эксперты признают, что это нереалистичная задача, учитывая стоимость топлива в Европе. Для импорта миллиарда кубометров Украине понадобится выложить около трех миллиардов долларов.

Так что, вероятней всего, запасы в хранилищах будут меньше – в районе 15 кубометров. Это не будет критическим для прохождения отопительного сезона, но на потреблении придется экономить. По словам главы "Нафтогаза" Юрия Витренко, температура в помещениях будет 17-18 градусов, что на четыре градуса ниже нормы.

Основные риски для отопительного сезона связаны даже не с обеспечением ресурсами, а с целостностью самой инфраструктуры для теплоснабжения. С наступлением холодов основной мишенью России могут в первую очередь стать украинские ТЭЦ и ТЭС.

Юрий Витренко (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

"Даже несколько не самых точных ракет могут разрушить эту инфраструктуру и ее мгновенно не отремонтируешь. Если агрессор ударит по нескольким ТЭС или котельным, то люди будут вынуждены отапливаться электроэнергией. А это повлечет за собой постоянные аварии на линии электропередачи. Электросети на такие нагрузки, а тем более в жилых домах, не рассчитаны", – отметил Боярчук.

Плюс Трасс, минус демократы

Большой друг Украины Борис Джонсон, который от начала войны уже трижды посещал Киев, в первых числах сентября покинет пост премьера. Букмекерские конторы и опросы предсказывают, что его место займет глава британского МИДа Лиз Трасс. Второй претендент на эту должность, бывший канцлер казначейства Риши Сунак, заметно отстает в премьерской гонке.

Работая в команде Джонсона, Трасс придерживалась достаточно жесткой и категоричной позиции в отношении Путина и кремлевского режима. Нет оснований полагать, что ее взгляды изменятся после перехода на новый пост.

"У Трасс бэкграунд компетентного политика. Она участвовала в принятии решений для поддержки Украины в самый ответственный период, когда как раз Россия готовилась к полномасштабному вторжению. Если Трасс станет премьером, то, по всей видимости, эти знания она перенесет с собой", – сказал первый замдиректора центра "Новая Европа" Сергей Солодкий.

Риши Сунак не был настолько публично вовлечен в российско-украинский конфликт. Однако до тех пор, пока глава минфина не ушел в отставку, протестуя против деятельности Джонсона, он поддерживал политическую линию всей команды в отношении Москвы.

Независимо от того, кто из них в итоге получит победу, плохих изменений для Украины ожидать не стоит, говорит Солодкий.

"Кто бы ни стал во главе правительства, этот политик будет прежде всего пробританским. Но в интересах Великобритании он будет несомненно поддерживать Украину. Великобритания – это развитая и устоявшаяся демократия, в которой государственный аппарат, бюрократия пользуются принципами институциональной памяти и наследственности", – объяснил эксперт.

Лиз Трасс (Фото: GettyImages)

Премьер Джонсон был в числе тех мировых лидеров, которые высказывались против мира с Россией на ее условиях. И трудно представить, что в руководстве Великобритании появится другая фигура, которая будет слепо предлагать Украине идти на заведомо невыгодные договоренности, отметил Солодкий. По крайней мере, их наверняка нет в обойме ключевых политиков Соединенного Королевства.

Второе важное событие на международной арене – это промежуточные выборы в США, намеченные на 8 ноября. По итогам голосования пройдет полная перезагрузка Палаты представителей и трети Сената. Сейчас демократы контролируют обе палаты Конгресса. Но есть высокая вероятность того, что в ноябре правящая партия потеряет большинство, как минимум – в нижней палате.

"Еще три недели назад была абсолютная уверенность, что Республиканская партия забирает Палату представителей с большинством как минимум в 52%. И может получить большинство в Сенате. Теперь прогнозы более сдержанны: республиканцы могут не взять большинство в Сенате, а в нижней палате они все же побеждают", – объяснил директор программы “Северная Америка” в центре "Украинская призма" Александр Краев. Но, вероятно, республиканцам придется договариваться с демократами в Палате представителей по процедурным вопросам.

Главное опасение насчет промежуточных выборов состоит в том, что со сменой большинства в Конгрессе украинский вопрос может отойти на второй план. Однако та поддержка, которую оказывает нам США или Великобритания – это их стратегический курс, а не политика одной персоны. Это прописано в документах обоих государств и предусмотрено в их концепциях безопасности, отметил Краев.

"Нужно также учитывать достаточно прагматическую сторону этого вопроса. В Великобритании поддержка более активной помощи в Украине достигает почти 80%. В США – 82-83%. Нет такого политика, который откажется от поддержки 80% своего электората. Поэтому, по сути, будущему премьер-министру Великобритании или будущим конгрессменам даже выгодно продолжать поддержку Украины", – объяснил эксперт.

Ленд-лиз

В США этой осенью может заработать ленд-лиз, закон подписан Джо Байденом еще 9 мая. Пока же Украина получает американскую военную поддержку, выделенную в рамках других "пакетов". И в теории помощь, полученную по ленд-лизу, в отличие от текущих программ США, в каком-то не совсем обозримом будущем придется возвращать.

"В принятом законе о ленд-лизе речь идет о том, что он предусмотрен и на этот финансовый год, и на следующий. Начало его работы сдерживало то, что США выделили пакеты помощи. Самый большой из них – 40 миллиардов, из которого часть уже идет на закупку вооружения и техники для Украины. Есть еще свежий пакет, выделенный США, который предусматривает еще 3 миллиарда", – объяснил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Сколько средств будет предназначено для ленд-лиза, пока неизвестно – их могут начать выделять только с 1 октября, когда начинается новый финансовый год в США. Однако даже если к тому времени Украина исчерпает деньги из других пакетов помощи, то реальные поставки по ленд-лизу начнутся примерно в январе - феврале, говорит военный эксперт, полковник Сергей Грабский.

Также пока неясно, какое именно вооружение Украина сможет получить. Поставки, скорее всего, будут формироваться, отталкиваясь от запросов нашей армии. К тому же у Вашингтона остается право не раскрывать всю информацию о том, сколько и какие виды вооружения и техники передаются.

Джо Байден (Фото: GettyImages)

"Ленд-лиз позволяет в случае назначения определенного количества средств и материальных ресурсов направлять их, избегая бюрократических процедур примерно на треть. Это не экономический или политический инструмент. Это ключик, позволяющий нам быстро открывать сейф", – пояснил Грабский.

В чем еще плюс ленд-лиза? Белый дом сможет самостоятельно предоставлять военную помощь Украине, не отчитываясь перед Конгрессом. То есть при любом раскладе сил после ноябрьской гонки, вопрос военной поддержки по ленд-лизу не погрязнет в дебатах между республиканцами и демократами.

Обстановка на фронте

Представители власти в неформальных беседах с осторожностью озвучивают планы на фронте до конца года. Задача-минимум – освободить Херсон. На самом деле такие перспективы действительно просматриваются, учитывая истощенность российских сил и шаткость позиций оккупантов на правом берегу Днепра.

Вчера по соцсетям разошлись новости о том, что ВСУ пошли в контрнаступление на юге и прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области. Однако дальнейший успех планов Украины будет в первую очередь зависеть от военной поддержки западных партнеров.

Кроме локальных продвижений на юге, нашей армии удалось немного сбить наступательные темпы россиян на востоке. После переброски сил в Херсонскую и Запорожскую области противнику пришлось приостановить интенсивные атаки в районе Северска и Славянска. Но они по-прежнему пытаются продавливать наши силы в направлении Бахмут – Авдеевка – Марьинка.

Худший сценарий для Украины – если агрессору получится проломить нашу систему обороны на востоке, говорит Грабский.

"Авдеевка, Пески, Марьинка – это наши узлы обороны. Враг их сейчас просто физически разрушает. Россияне могут там прорваться и ситуация усложнится. Но вопрос в том, насколько у них хватит сил и ресурсов. Потому что противник вынужден ограничивать свои наступательные способности", – отметил эксперт.

При этом оккупантам едва ли удастся расширить захваченные территории на правом берегу Днепра. Там у россиян сильно ограничены возможности, поскольку мы удерживаем огневой контроль над всеми переправами. Чтобы идти в наступление им понадобится в четыре раза больше ресурсов, чем для обороны. При оптимистическом сценарии в осенне-зимний период мы можем выбить врага с правобережья Херсонской области, разрушив его систему обеспечения.

"Тогда российские войска будут либо отходить под давлением украинских сил на юге, в частности, из правобережной части Херсонщины. Либо же постепенно огневыми средствами поражения их удастся еще более серьезно атаковать и выжимать оттуда, то есть переходить к активным контрнаступательным действиям. А дальше уже будут предприниматься шаги по деоккупации украинской территории", – сказал Мусиенко.

Украинские военные наращивают силы в противостоянии врагу (Фото: GettyImages)

Самый реалистичный и достижимый сценарий, к которому мы можем прийти до конца зимы – это стабилизация линии фронта на текущих позициях. Это значит, что инициатива на поле боя перейдет к Украине, а россияне остановятся и уже не смогут наступать.

"Мы будем играть на повышение ставок: кто быстрее обеспечит себя достаточным количеством вооружения и техники. Нам в этом смысле легче, потому что противник никак не может понять наш принцип обеспечения. В то же время мы очень четко понимаем его принцип обеспечения и поэтому наносим удары по их базам и складам", – объяснил Грабский.

Кремлю уже проблематично добиться каких-либо серьезных успехов на фронте. Ни ракетные обстрелы, ни террор не способны заставить украинцев принять мир на условиях, навязанных Москвой. А силы и ресурсы России также не безграничны. Аналитики допускают: для того, чтобы оказаться "победителем", у Путина может быть другой расчет.

Агрессор попытается создать глобальный энергетический кризис в Европе, при котором стоимость энергоносителей для населения может еще больше подрасти. Тогда западные лидеры, боясь последствий для своих экономик и гнева избирателей, могут принуждать Украину к миру и завершению войны. Вопрос в том, какие европейские ценности в конечном счете возьмут верх.