Зимнее сражение. Готова ли Украина к партизанской войне с Россией

По данным украинской военной разведки, предполагаемые цели нового вторжения РФ – города на юге нашей страны, а также северные и восточные регионы. Для их захвата агрессор уже якобы собрал почти 100-тысячную группировку вокруг украинских границ.

Россия все заявления отвергает, но при этом обвиняет Украину в подготовке "провокации" и даже прямо угрожает повторением "грузинского сценария" 2008 года. Но, по данным Bloomberg, Кремль не только уже подготовил военную технику, но и призвал "беспрецедентное количество" резервистов для обеспечения длительной операции в Украине.

Министр обороны Алексей Резников, в свою очередь, говорит о готовности мобилизировать силы территориальной обороны с 1 января. С начала следующего года вступает в силу президентский закон "Об основах национального сопротивления". Этот документ упрощает мобилизацию военных, формирует силы территориальной обороны и легализирует "партизанское движение" в стране.

"В случае необходимости развертывание батальонов территориальной обороны будет происходить в соответствии с законом. Будут использоваться резервы, вооружение, есть командующий… Поэтому мы готовы", – отметил руководитель Минобороны.

Параллельная армия

Каждые выходные киевский архитектор Денис Семирог-Орлик откладывает карандаш и планшет с эскизами, берет военное снаряжение и преображается в главного сержанта, командира взвода 130-го батальона терробороны Киева. Он один из добровольцев "резервной армии партизан".

Волею судеб Денис также занимается своеобразным "рекрутингом" новобранцев в свой батальон. В основном – через соцсети и рекламные компании. Заявления о "скором нападении" РФ ему в этом помогают.

"Всегда, когда идет нагнетание в СМИ и растет информация о внешней угрозе, одновременно увеличивается поток обращений от желающих попасть к нам (в терроборону, – ред.). Я веду FB-страничку террбата, только за сегодня было 25 обращений и три раза разговаривал с добровольцами по телефону. Как только что-то начинается, так народ сразу вспоминает, что Родину надо защищать", – отметил боец в беседе с РБК-Украина.

Таких как он – резервистов, подписавших контракт с ВСУ – в его батальоне уже 125. За прошедшие полгода процесс формирования территориальной обороны активизировался по всей стране. Существенно выросло количество учений, в некоторых областных центрах местные власти начали организовывать пункты постоянной дислокации для бригад ТрО.

Территориальная оборона готовится принять бой в городах Украины (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

С 1 января, когда закон о национальном сопротивлении вступит в силу, Денис прогнозирует новый всплеск желающих записаться в "партизанскую армию". Впрочем, пока что проблем у этого рода войск хватает.

Например, как утверждает командир отделения 130-го батальона, форма для бойцов есть, но дают ее "не всем и не сразу", а получение ее зависит от настойчивости заместителя комбата по тылу. К недостаткам он относит и слабую рекламную кампанию службы в территориальной обороне, в частности, в Киеве.

Вопрос обеспечения резервистов вооружением также не решен. По словам Семирог-Орлика, они смогут получить максимум стрелковое оружие.

"Я знаю, что у нас есть оружие на складах. Где и в каком количестве – я не знаю. Я всего-навсего сержант, но я знаю, что на руках у меня будет автомат, во взводе, наверное, будут выдавать пулемет ДП (пулемет Дегтерева, – ред.) или РПК (ручной пулемет Калашникова, – ред.). Это максимум, что мы получим", – отметил он.

Командующий территориальной бороны ВСУ, генерал Анатолий Баргилевич уверяет, что у ТрО уже есть на вооружении собственная артиллерия.

"Это 60-мм минометы. В каждой бригаде терробороны есть необходимое количество минометных подразделений. Учитывая, что ВСУ переходят на самоходную артиллерию, всю прицепную артиллерию вижу на вооружении в бригадах терробороны. Это позволит нам эффективно бороться с противником на больших расстояниях и не терять людей", – сообщил он в интервью "АрмияИнформ".

На данный момент в Украине созданы 25 бригад территориальной обороны в каждом областном центре, до середины следующего года их необходимо будет переформатировать и доукомплектовать. Планируется, что всего в ТрО будут около 80 тысяч "резервных" бойцов плюс еще 10 тысяч офицеров-контрактников.

В "партизанских" войсках должно быть около ста тысяч бойцов (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Денис Семирог-Орлик уверен, что именно эта "партизанская армия" сможет разрушить агрессивные планы Кремля по захвату большей части территории Украины.

"Люди, несмотря на текущее состояние терробороны, все-таки будут вести тотальное сопротивление по всей территории страны, и российским войскам будет сложно зайти на большое расстояние и не быть отрезанными от баз снабжения. Почему так будет? Потому что украинцам есть что терять", – резюмировал он.

Источник РБК-Украина в силовых структурах отметил, что в ноябре были объявлены масштабные учения территориальной обороны, которые, в том числе, позволят оценить готовность этого рода войск на данном этапе.

Зимняя война

Развертывание сил терробороны, формирование партизанского движения могут быть эффективными механизмами, но только в том случае, если войска Путина "увязнут" на захваченной территории. Пока же в Кремле, очевидно, рассчитывают на скоротечную – до месяца – наступательную операцию на юге Украины для формирования "коридора" в Крым.

Так считает бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко. По его мнению, окончательное решение о новом ударе по соседней стране российский президент еще не принял, но может сформировать свое мнение по итогам онлайн-встречи с Джо Байденом, намеченной на декабрь.

Генерал обратил внимание, что у России уже есть опыт проведения удачной зимней наступательной операции против ВСУ. Речь о захвате важного транспортного узла Дебальцево в Донецкой области в конце января - начале февраля 2015 года. Тогда подразделения российской армии и сепаратистов "Л/ДНР" смогли захватить город и вытеснить оттуда украинские войска.

"К сожалению, мы имеем опыт Дебальцево, которое было зимой. И вообще они (россияне, – ред.) – северные люди, и проходят подготовку в соответствующих условиях. То есть для них это не сложный вопрос (вести войну в зимних условиях, – ред.)", – отметил Романенко в комментарии РБК-Украина.

Кроме того, военный эксперт уверен, что исключительно сухопутными силами РФ не справится. Быстротечную операцию может обеспечить только значительная поддержка "с воздуха".

"Чтобы операция была короткой, им надо применять свои воздушно-космические силы, а потом ракетные войска и артиллерию. Иначе будут, и они это понимают, большие потери личного состава", – резюмировал он.

В Стратегии военной безопасности, которую Зеленский утвердил 25 марта текущего года, говорится, что цель Украины – построение "всеохватывающей обороны". Которая, в частности, будет включать в себя развитие сил территориальной обороны и движения сопротивления "при поддержке гражданского общества".

Стратегия нацбезопасности предполагает создание "сил сопротивления" (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Чтобы не допустить расширения российской агрессии на своей территории в случае "Часа Ч", Украине следует наносить превентивные удары по противнику, заявил полковник Иван Апаршин – бывший руководитель директората по нацбезопасности и обороне в Офисе президента Зеленского.

"Когда формировались сверхважные документы – Стратегия нацбезопасности и Стратегия военной безопасности – мы, а я тогда еще работал в Офисе президента, настаивали, чтобы в Стратегии военной безопасности обязательно была такая мера как нанесение превентивных ударов по России", – сообщил он РБК-Украина.

По его словам, в стратегических документах следовало записать, что Украина оставляет за собой право нанесения превентивного удара даже на территории другого государства. Такой инструмент гипотетически можно применить, если "будут основания сделать вывод, что агрессия против нас неизбежна", подчеркнул Апаршин.

Это важно, потому что колонны противника логичнее уничтожать ракетным ударом на расстоянии 120-180 км от границы в глубине российской территории на этапе их формирования. Если они подойдут к нашим рубежам на 20-30 км и начнут переформатироваться в батальонные, а затем в ротные колоны, то остановить вторжение будет практически невозможно, уточнил эксперт.

Впрочем, он также признал, что не видит на данный момент признаков подготовки широкомасштабного вторжения РФ этой зимой. Но главное – эксперты не могут понять, почему это может быть выгодно Путину именно сейчас?

"Мы не пытаемся понять, что в голове у Путина. Это неблагодарное дело. Мы работаем над тем, чтобы в ней появилось четкое понимание: новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить, поэтому не стоит этого делать", – ответил на этот риторический вопрос министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.