Зима без світла? Які графіки відключення готують українцям: що треба знати

Що каже влада та чи є загроза блекауту

Днями міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що Україна готується пройти осінь та зиму без відключень світла, і для цього є необхідні ресурси. Але завжди є одне "але".

"Енергосистема буде готова до зими, є всі необхідні ресурси для проходження зимового опалювального сезону без відключень електроенергії. Але не виключені наслідки ворожих терористичних атак. Ціль ворога - досягти блекауту в Україні. Минулої зими ми багато чому навчилися з точки зору утримання енергосистеми, але удари ворога можуть бути модифіковані", - наголосив він.

За його словами, якщо відключення світла і будуть, то лише як наслідок російських атак на енергосистему. І вони матимуть тимчасовий характер.

Фото: Герман Галущенко каже, будуть графіки чи ні, залежить від російських атак на енергетику (atom.gov.ua)

На сьогодні складно відобразити реальну картину того, в якому стані знаходиться енергетика після ракетних ударів та дронових атак, як і спрогнозувати те, що чекає на Україну в найближчі місяці.

Проте РБК-Україна розглянуло три можливі сценарії.

Позитивний

За такого сценарію серйозних ризиків не передбачається, якщо план ремонтів виконають, а нових обстрілів не буде.

"Якщо обстрілів не буде, то можемо говорити, що майже у всіх випадках можна буде покрити споживання та уникнути масштабних відключень", - зазначив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Але такий сценарій є малоймовірним. Згідно з прогнозами експертів та представників влади, атаки можуть бути інтенсивними, зокрема на системи передачі від теплових та атомних станцій. Крім того, завжди є ризики стабілізаційних відключень у прифронтових районах.

Реальний

У разі нових масштабних атак багато залежатиме від характеру ударів та місць ураження.

"Спрогнозувати, що вийде з ладу складно", - додав Кудрицький.

Зазначимо, заміна пошкоджених трансформаторів ведеться досі, причому більшість обладнання під заміну прийде восени. Залишається сподіватися, що захист енергетичних об'єктів та досвід минулого сезону допоможуть уникнути довгострокових перебоїв.

Найгірший

За найгіршого сценарію через масовані обстріли Україна може зануритися в блекаут. Йдеться про тривалу відсутність світла, якщо не по всій країні, то на її більшій частині.

Фото: Росія не відмовилася від планів занурити Україну в блекаут (Віталій Носач/РБК-Україна)

Хоча опитані РБК-Україна експерти сумніваються у цьому варіанті. Оптимізму додають прогнози розвідки, які не чекають на настільки масштабні удари як у минулому.

Тому найнегативнішим варіантом вважається повернення стабілізаційних відключень та графіків. Українцям радять перевірити справність побутових генераторів, запастися зарядними станціями, павербанками та автономними джерелами світла.

Зазначимо, що в деяких регіонах вже проводиться роз'яснювальна робота. А в Києві, наприклад, казали про тренування щодо забезпечення стійкості систем життєзабезпечення на випадок блекауту. Наразі столиця відпрацьовує близько 15 сценаріїв.

Львівська область

Жителям Львівської області вже нагадують про приналежність до груп, якщо буде запроваджено графіки відключення світла.

"Повідомлення, які отримують споживачі, не означають введення графіків, а лише інформують, до якої групи належить той чи інший споживач. Поки що інформації про застосування аварійно-розвантажувальних відключень немає", - кажуть у "Львівобленерго".

З грудня до лютого на території регіону діяли графіки, які передбачали подачу світла на 8 годин на добу. Через російські атаки у Львівській області було знищено майже всі підстанції. Мер Львова Андрій Садовий у лютому попереджав, що нові масові атаки могли б залишити місто без світла на два місяці.

У серпні начальник Львівської ОВ Максим Козицький нагадав, що нові графіки підготували у травні 2023-го. Але без потреби їх не вводитимуть.

На даний момент графіки на 6 груп виглядають так.

Фото: графіки відключення світла у Львівській області.

"Львівобленерго" зазначає, що з 1 жовтня 2023 року графіки будуть оновлені відповідно до міністерських інструкцій.

Івано-Франківська область

На сайті "Прикарпаттяобленерго" попереджають, що нові графіки набудуть чинності з 1 жовтня 2023-го та будуть дійсними до 30 вересня 2024-го. Рішення про введення графіків приймає "Укренерго" за погодженням з міністерством та доводить до всіх енергокомпаній.

"У разі запровадження графіків користувачам буде повідомлено заздалегідь", - йдеться у повідомленні.

Такі графіки раніше запроваджувалися після атак на об'єкти критичної інфраструктури. І якщо Росія знову вдасться до ударів, внаслідок чого виникне дефіцит електроенергії, їх знову почнуть застосовувати.

Обленерго пропонує ознайомитись із графіками за посиланням.

Хмельницька область

Технічний директор "Хмельницькобленерго" Олексій Філіпчук днями розповів, що ведуться ремонти трансформаторних підстанцій та розподільчих пунктів. Що ж до графіків відключення світла, всі вони у розробці.

"Як тільки процес формування та погодження графіків погодинних відключень завершиться, їх буде оприлюднено на офіційному сайті "Хмельницькобленерго", - зазначив він.

Наразі відомо, що графіки на Хмельниччині матимуть шість черг, оскільки така вимога була введена наприкінці 2022 року.

Абонентам радять зареєструватися в "Особистому кабінеті", внести номер телефону та пошту до розділу "Комунікації". Тоді буде можна в чат-ботах переглядати свою чергу і оперативно дізнаватися про відключення.

Полтавська область

Влада Полтавської області готується до введення графіків у найближчі місяці. За словами начальника місцевої ОВА Дмитра Луніна, загальний рівень готовності до зими становить 70%.

"Розроблені графіки відключень електроенергії розраховані на шість черг. І графіки обмеження для промислових споживачів", - додав він.

З графіками для Полтавської області можна ознайомитись за посиланням.

Сумська область

На сайті оператора "Сумиобленерго" вже оприлюднено графік погодинних відключень на 2023-2024 роки на шість черг.

Повідомляється, що у разі масштабних атак можливе одночасне застосування двох і більше черг, тому час відключення може відрізнятись від вказаного у графіку. У разі перевищення понад заданих "Укренерго" лімітів можуть застосовуватися аварійний або спеціальний графік відключень.

Фото: графіки відключень у Сумській області

Опублікований графік розписано на кожну кількість місяця для кожної черги. Поки що він передбачає відключення лише на 4 години на день.

Запорізька область

У прифронтовому регіоні стабілізаційні відключення продовжуються. Вони здійснюються у три черги, орієнтовна тривалість відключення для кожної - 4 години із можливими затримками.

"Запоріжжяобленерго" попереджає, що у разі потреби можуть бути введені аварійні стабілізаційні та екстрені стабілізаційні відключення.

Докладніше ознайомитися з графіками можна за посиланням.

Що в інших регіонах

Зазначимо, станом на 1 вересня графіки відключень підготували не в усіх областях. Тому наводимо посилання на сайти регіональних операторів, на яких можна відстежувати всю необхідну інформацію.

Зазначимо, згідно з регламентом графіки розподіляються на шість рівних черг. При їх складанні враховуються схеми електропостачання споживачів першої категорії та об'єктів критичної інфраструктури.

Оператори не пізніше ніж за 8 годин до застосування графіків повідомляють про них на своїх сайтах та/або по оперативній лінії.

Максимальний час вимкнення:

не має перевищувати 4 годин

при нижче -10 градусів - не довше 2 годин

На період дії воєнного стану та протягом року після нього перерва в електропостачанні не може перевищувати 6 годин протягом доби. Допускається збільшення на 1 годину незалежно від температури повітря.