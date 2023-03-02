Зима, що закінчилася, увійшла до десятки найтепліших в Києві за історію спостережень

Зимові місяці у столиці були теплішими за норму, а особливо січень, в якому було зафіксовано 16 рекордів температури повітря і встановлений її новий абсолютний максимум 13,2 градусів тепла.

Загалом за зиму у столиці було зареєстровано 17 температурних рекордів, що більше за їх кількість за весь 2022 рік.

Найбільш холодним днем зими було 6 грудня, коли температура опустилась до 10,9 градусів морозу, а найтеплішим - 1 та 2 січня, коли температура повітря піднялась до 13,2 градусів тепла.

Опадів цієї календарної зими випало 107 мм, що склало 87% кліматичної норми.