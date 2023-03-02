Зима, що закінчилася, увійшла до десятки найтепліших в Києві за історію спостережень

Середня температура повітря за зиму 2022-2023 років в Києві склала 0,4 градусів морозу, що вище кліматичної норми на 2,1 градусів. Вона увійшла до десятки найтепліших зим у Києві з 1881 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.
Зимові місяці у столиці були теплішими за норму, а особливо січень, в якому було зафіксовано 16 рекордів температури повітря і встановлений її новий абсолютний максимум 13,2 градусів тепла.
Загалом за зиму у столиці було зареєстровано 17 температурних рекордів, що більше за їх кількість за весь 2022 рік.
Найбільш холодним днем зими було 6 грудня, коли температура опустилась до 10,9 градусів морозу, а найтеплішим - 1 та 2 січня, коли температура повітря піднялась до 13,2 градусів тепла.
Опадів цієї календарної зими випало 107 мм, що склало 87% кліматичної норми.
Нагадаємо, середньомісячна температура у Києві в лютому 2023 році становила 0,2 градусів морозу. Це на 2,1 градусів вище кліматичної норми.