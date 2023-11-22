Зима релізів від Qmall: криптобіржа створює максимум можливостей із криптою

Осінь 2023 року стала періодом надій та очікувань для трейдерів, інвесторів і тих, хто колись хоч щось чув про криптовалюти.

Головна монета, Bitcoin, зросла із січня більше, ніж у 2 рази: з $16 500 до $36 000. За нею потягнулися й інші токени. А індекс страху та жадібності оновив рекорди 2023 року та перевищив 70 пунктів. Це багато.

На тлі позитивних змін та посилення динаміки ринку, криптобіржа Qmall анонсувала цілу низку нових релізів. Це відповідає зростанню інтересу до крипти та активності ринку та має дати користувачам нові можливості для роботи з віртуальними активами. Команда біржі створює інфраструктуру, яка розширить можливості власників крипти і сприятиме її використанню в реальному світі.

Криптобіржа Qmall готується до зимового булрану та презентує нові продукти

2 роки роботи, успішний Airdrop на 20 000 000 токенів, ліцензія в ЄС, ринки України, Польщі та Казахстану і 400 000 активних користувачів із ТОП амбасадорами. Все це про біржу Qmall. І зараз команда проекту готується запускати ще більше нових продуктів. Навіщо?

Одна з цілей Qmall – зробити крипту доступною для широкої аудиторії. Тому у 2023 році біржа запустила освітній курс для всіх бажаючих. А зараз у них проходить навчання та стажування для Business Development менеджерів. Таким чином, засновники шукають талановитих людей, які потім отримають працевлаштування і розвиватимуть проект. І це позитивний сигнал, щоб стежити за токеном QMALL.

"Ми робимо максимум, щоб зробити крипту доступною та, головне, зрозумілою кожному. І на тлі прогнозів про зростання криптовалютного ринку зараз настав час впроваджувати нові рішення, які дозволять вивести біржу на якісно вищий рівень", — коментує нововведення СЕО Qmall Ігор Галета.

Інфраструктура Qmall: чи є фундамент для зростання?

У біржі є криптотермінали у різних містах України. А в планах створити мережу з 5000 точок поповнення рахунку по всій території ЄС. Бажання охопити максимально широку цільову аудиторію, щоб скористатися сервісами біржі можна було повсюдно — головний мотиватор розвитку цього проекту. За рахунок терміналів оборот токена однозначно зростатиме, бо термінали будуть продаватися за токен QMALL і USDT. Також подібні апарати, встановлені в торгових центрах та інших прохідних місцях, привертають увагу та працюють, як реклама.

Наступний крок – криптокартки. З ними користувачі зможуть оплачувати товари та послуги так, як це звикли робити банківським пластиком. Перевага рішення — жодних меж, подвійних конвертацій та мінімальна комісія. Це також збільшуватиме оборот токена і попит на нього за рахунок реального продукту, а не спекуляції на тлі новин або заяв, як це відбувається з деякими активами.

Укладаючи партнерства з іншими проектами (платформа з токенізації боксу Ready to Fight) і представниками бізнесу (мережа заправних станцій WOG), Qmall також створює фундамент збільшення обороту токена, отже, зростання вартості свого активу. Що стосується WOG, вже скоро користувачі біржі зможуть заправлятися на АЗС мережі, оплачуючи паливо з балансу свого гаманця через додаток біржі, отримуючи при цьому знижку до 5 грн або до 7% на кожен літр.

Ще одне нововведення — запуск щомісячної підписки, яка відкриє клієнтам доступ до стейкінгу з підвищеною прибутковістю (36%), знижок на паливо, комісії 0.1% зі спотової торгівлі, освітнього курсу, безкоштовного оформлення криптовалютної картки та цілодобового консьєрж-сервісу.

Підбиваємо підсумки

Найближчими роками криптовалюта стане інструментом не лише для професіоналів, а й для сотень мільйонів людей у всьому світі. Розуміючи це, Qmall робить все, щоб залучити саме пересічних користувачів та навчити людей поводитися з цифровими активами.

Враховуючи розвиток екосистеми Qmall, загальне стрімке зростання криптовалют здатне стати драйвером для попиту на токен та послуги біржі. І зима, що наближається, — ідеальний час, щоб знову поринути в крипту, як з точки зору динаміки ринку, так і з точки зору можливостей сучасного світу, які відкриваються перед широкою аудиторією.