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Зима определит наше будущее. Зеленский ответил, когда будет победа

Новина українською →
Киев, Суббота 10 сентября 2022 22:12
Зима определит наше будущее. Зеленский ответил, когда будет победа Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Предстоящая зима определит будущее Украины. И она должна быть готова пройти этот период, сохранив единство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на Ялтинском онлайн-форуме (YES), организованном Фондом Виктора Пинчука.

По его словам, путь к освобождению всей украинской территории с каждым днем ​​становится все яснее.

"Мы видим контуры восстановления территориальной целостности Украины и долгосрочного обеспечения безопасности нашего народа. И знаем, что пройти этот путь - вполне реально", - отметил президент.

Однако на этом пути есть определенные этапы, которые нельзя обойти.

"Это путь от Харьковской области, где сейчас люди, которые месяцы пробыли в оккупации, со слезами счастья приветствуют украинских воинов... Путь к нашим городам и селам, которые еще ждут возвращения украинского флага, а значит, возвращения свободы и безопасности. Мы не можем позволить себе остановиться", - подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что сейчас всех волнует ключевой вопрос, когда Украина пройдет этот путь и добьется победы.

"Ответ на этот вопрос может дать этап, который у нас прямо впереди. Я говорю откровенно: это будет трудный этап. Мы должны пережить эту зиму. Это 90 дней, которые станут испытанием для нашей веры в победу. Испытанием для нашей выдержки и единства, нашей способности защищать свободу и фундаментальные европейские ценности", - отметил президент.

Зеленский объяснил, что Россия делает все, чтобы в течение зимы сломить сопротивление Украины, Европы и всего мира.

"Это ее последний аргумент: жестокость зимнего периода, которая должна помочь, когда не хватает жестокости человека. И мы должны быть готовы - не сломаться, не разъединиться, не сойти со своего пути. Впереди 90 дней, которые решат больше чем 30 лет нашей независимости. 90 дней, которые решат больше всех лет существования Евросоюза. Эта зима определит наше будущее", - добавил президента.

Напомним, в июле президент заявлял, что стратегически у России нет шансов одержать победу в войне против Украины. По его словам, главное, чтобы украинцы продолжали сохранять единство.

В Офисе президента уточняли, что война должна завершиться военным поражением России, возвращением территорий, трибуналом над военными преступниками и началом трансформации России.

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