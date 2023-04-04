Зима ніяк не відступить. Синоптики розповіли про погоду на сьогодні в Україні
Фото: синоптики розповіли про погоду на сьогодні в Україні(Getty Images)
Сьогодні, 4 квітня, в Україні місцями очікуються дощ, сніг. В Карпатах мороз буде триматись навіть вдень, вітер буде поривчастим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Опади та температура повітря
Хмарно. Крім цього:
- у західних областях та у Житомирській області сніг, на дорогах місцями ожеледиця, температура вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла;
- в Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу;
- на решті території без істотних опадів;
- вночі у Київській, вдень у південних, більшості центральних областей невеликий дощ;
- на півдні країни вночі та вранці місцями туман, вдень подекуди гроза; температура вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°, в Криму 15-20°, у Київській, Черкаській та Одеській 6-11°.
Вітер
Переважно північно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах та Криму місцями пориви 15-20 м/с.
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