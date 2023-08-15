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Зима буде важкою - як заощадити на опаленні? Кому доручити профілактику і регулювання вікон?

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Вівторок 15 серпня 2023 10:30

Зимові місяці наближаються, і з ними приходить неминуче збільшення витрат на опалення. Холодні вітри та морози змушують нас звертати увагу на стан вікон у наших будинках і квартирах. До того ж, через обстріли енергетичної інфраструктури існує ймовірність відключень електрики, як це відбувалося минулої зими. Правильно підготовлені вікна здатні значно знизити тепловтрати і, як наслідок, зменшити витрати на опалення.

пластикові вікна у квартирі

І одне з таких завдань - підготувати до опалювального сезону пластикові вікна. Що для цього потрібно зробити і як зменшити втрати тепла - розкажуть фахівці компанії "Енфілд Віндовс"що надають послуги по ремонту вікон у Києві та інших містах України.

Як вікна допоможуть заощадити?

Металопластикові вікна сконструйовані так, щоб звести до мінімуму втрати теплової енергії приміщенням. Це дає змогу не тільки підвищити комфорт, а й заощадити на опаленні, що вкрай важливо. Однак навіть такі вікна без належного догляду з часом втрачають свої енергозберігаючі властивості - і рівень втрат тепла теж зростатиме. Щоб уникнути цього, слід подбати про підготовку до зими заздалегідь.

Чим допоможе профілактика вікон?

Профілактика пластикових вікон - це перелік робіт, які важливо виконувати раз на рік. Зазвичай профілактикою нехтують, але поточна ситуація явно цьому не сприяє. Тому програма-мінімум включатиме в себе:

  1. Ремонт вікон. Його необхідність очевидна - несправне вікно не буде утримувати тепло всередині. Найнебезпечнішими є тріщини в склопакеті. Тріснутий склопакет слід замінити - причому бажано на енергозберігаючий, з аргоном всередині.
  2. Чищення і змащення фурнітури. Видалення пилу і бруду, а також нанесення мастила забезпечать легке відкривання і закривання стулки.
  3. Огляд і (за потреби) заміна ущільнювача. Ущільнювач забезпечує герметичність вікна, тому втрата ним еластичності або пошкодження - 100% гарантія зростання втрат тепла. Ремонт неможливий, тому рішення одне - заміна.

Тут, якщо можна, вставте, будь ласка, це відео, тільки не просто посилання - а як у вставку в сторінці з відеоплеєром

Регулювання вікон: як і для чого?

Щільний притиск стулки до рами забезпечується завдяки роботі спеціального механізму - віконної фурнітури. Однак з часом (насамперед під впливом навантаження від самої стулки) налаштування фурнітури збиваються, і ефективність притиску знижується. Щоб відновити щільний притиск, потрібно провести регулювання пластикового вікна:

  • Регулювання притиску. При цьому за допомогою цапф на стулці вибирається оптимальне зусилля, з яким стулка притискається до рами.
  • Регулювання положення стулки. За допомогою гвинтів на петлях коригується положення стулки - так, щоб вона стояла максимально рівно і притиск був рівномірним по всьому периметру.

Скористайтеся інструкцією з регулювання пластикових вікон, це дасть вам змогу позбутися протягів - основних джерел втрат тепла - і забезпечити максимальну герметичність, необхідну для енергозбереження.

Кому доручити профілактику вікон перед зимою - компанія «Енфілд Віндовс»

Самостійно впоратися з усіма сервісними та профілактичними роботами під час підготовки вікон до зими доволі складно - тож власники будинків і квартир звертаються до фахівців.

майстер виконує ремонт пластикових вікон

Якщо ви плануєте профілактику, і хочете звести до мінімуму втрати тепла через пластикові вікна, вам допоможуть майстри Національного сервісу по ремонту вікон в Україні - «Енфілд Віндовс» https://enfield-windows.com/:

  • Завдяки багаторічному досвіду та високій кваліфікації вони професійно проводять профілактичні, сервісні та ремонтні роботи будь-якої складності.
  • За необхідності для ремонту застосовуються комплектуючі з власного складу (не потрібно чекати замовлення).
  • Під час заміни демонтуються не тільки знімні, а й номінально незнімні ущільнювачі.
  • На всі роботи компанія дає офіційну гарантію (до 1 року).

Ціни на всі послуги «Енфілд Віндовс» з профілактики та регулювання вікон більш ніж доступні - а вкладені кошти гарантовано окупляться цієї зими завдяки теплу і комфорту у ваших будинках!

Тож не варто відкладати дзвінок - не втрачайте можливість створити затишок і тепло у вашому домі, мінімізуючи витрати на опалення в негоду.

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