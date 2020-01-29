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Зидан следит за выступлениями Лунина в "Овьедо"

Новости » Спорт     29.01.2020 - 13:23
Зидан следит за выступлениями Лунина в "Овьедо"
Фото: Андрей Лунин (realmadrid.com)

Тренер рассчитывает на украинца в будущем

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о футболистах команды, которые выступают в арендах. Об этом пишет Marca.

В частности, французский специалист рассказал, что следит за выступлениями украинца Андрея Лунина.

"Конечно, я слежу за всеми, кто у нас отдан в аренду. Есть заинтересованность в том, чтобы они получали игровое время. Желаю успехов Вальехо, Лунину, Себальосу и Эдегору. Важно видеть, как они выступают", - цитирует наставника испанское издание.

Напомним, что голкипер сборной Украины Андрей Лунин принадлежит "Реалу", но уже второй сезон подряд проводит в аренде.

В прошлом сезоне Лунин был отправлен за игровой практикой в "Леганес", где весь сезон довольствовался ролью запасного, отыграв лишь 5 матчей.

Первую половину нынешнего сезона украинец провел в "Вальядолиде", но не получал игрового времени. Из-за этого "Реал" в середине января отправил его в клуб Сегунды - "Овьедо", где теперь он является основным вратарем.

Контракт Лунина со "сливочными" рассчитан до лета 2024 года.

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