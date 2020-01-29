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Зідан стежить за виступами Луніна в "Ов'єдо"

Новини » Спорт     29.01.2020 - 13:23
Зідан стежить за виступами Луніна в "Ов'єдо"
Фото: Андрій Лунін (realmadrid.com)

Тренер розраховує на українця в майбутньому

Головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан поділився думкою про футболістів команди, які виступають в оренді. Про це пише Marca.

Зокрема, французький фахівець розповів, що стежить за виступами українця Андрія Луніна.

"Звичайно, я стежу за всіма, хто у нас відданий в оренду. Є зацікавленість в тому, щоб вони отримували ігровий час. Бажаю успіхів Вальєхо, Луніну, Себальос і Едегору. Важливо бачити, як вони виступають", - цитує наставника іспанське видання.

Нагадаємо, що голкіпер збірної України Андрій Лунін належить "Реалу", але вже другий сезон поспіль проводить в оренді.

Минулого сезону Лунін був відправлений за ігровою практикою в "Леганес", де весь сезон задовольнявся роллю запасного, відігравши лише 5 матчів.

Першу половину нинішнього сезону українець провів у "Вальядоліді", але не отримував ігрового часу. Через це "Реал" в середині січня відправив його в клуб Сегунди - "Ов'єдо", де тепер він є основним воротарем.

Контракт Луніна з "вершковими" розрахований до літа 2024 року.

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Новини України АрендаАндрій ЛунінЗинедин Зидан
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