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Зі звільненого Урожайного евакуювали останніх цивільних людей

Фото: зі звільненого Урожайного евакуювали останніх цивільних людей (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

З села Урожайне (Донецька область), яке було звільнено з російської окупації, було евакуйовано останніх цивільних.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив начальник Великоновосілківської селищної військової адміністрації Сергій Ященко "Суспільному".

"Це останній населений пункт з нашої громади, який звільнений від російської окупації. Громада звільнена повністю", - зазначив Ященко.

За його словами, останніми евакуйованими була родина - чоловік, жінка та їх дорослий син. Наразі вони перебувають у безпечному місці. Їм було надано психологічну допомогу та забезпечено необхідним.

Він також розповів, що в Урожайному зруйновано школу, домівки та фельдшерський пункт. Там немає жодної вцілілої будівлі.

"Це було доволі велике селище. Станом на перше січня 2022 року у населеному пункті проживала тисяча жителів. На момент окупації - залишались близько пів тисячі людей, коли почались активні бойові дії люди виїжджали", - розповів Ященко.

Наразі населений пункт знаходиться у зоні бойових дій, тому подати документи на компенсації пошкодженого майна поки не можливо.

"Реєстри закриті, щоб подати на відновлення потрібне обстеження. Наразі у село доступ закритий", - уточнив він.

Звільнення Урожайного

Бійці Сил оборони України звільнили селище Урожайне, що знаходиться неподалік від Старомайорського Донецької області.

"Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах", - написала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

При цьому вона зазначила, що наступальні дії тривають.

Пізніше звільнення Урожайного підтвердили й в Генштабі ЗСУ.

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