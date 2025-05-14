Зі стильним дизайном: представлено бюджетний хетчбек Tata Altroz з трьома двигунами

Хетчбек Tata Altroz – це найдорожча і найпрестижніша модель серед легкових авто компанії Tata Motors. Індійський автовиробник після шести років виробництва представив оновлену версію. Щорічно Altroz знаходить по 50-70 тисяч покупців на індійському ринку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
З оновленням хетчбеку замінили практично всі зовнішні панелі кузова. Нові крила та двері – з менш вираженим рельєфом, чорна секція стала помітно меншою, а ручки передніх дверей тепер зроблені втопленими.
Прості версії отримали галогенові фари і роздільні задні ліхтарі, але у дорогих варіантів – повністю світлодіодна оптика. Габарити хетчбека не змінилися (3990 мм у довжину), збережена і практична фішка – двері, що відчиняються на 90 градусів.
Інтер'єр також масштабно перероблений. Нова передня панель називається Grand Prestigia, хоча великі екрани приладів та медіасистеми (по 10,25 дюйма кожен) отримають лише найдорожчі комплектації. У середніх версій ці дисплеї семидюймові, а в базі - стрілочні прилади і заглушка замість музики.
Важливо, що шість подушок безпеки та ESP є навіть у початковій комплектації, хоча за інші опції треба доплачувати – це і люк, і система контролю сліпих зон, і камери кругового огляду. Втім, усе це було й раніше.
Хетчбек Tata Altroz побудований на власній платформі ALFA (Agile Light Flexible Advanced) із стійками McPherson спереду, напівзалежною задньою підвіскою та переднім приводом. На вибір доступні трициліндровий бензиновий двигун на 1,2 л (88 к.с.), його газова версія (74 к.с.), а також 1,5-літровий чотирициліндровий турбодизель (90 к.с.).
Всі стандартні версії мають п'ятиступінчасту механічну коробку передач. Для бензинових машин з 2022 року за доплату доступний шестиступінчастий "робот" із двома зчепленнями. Модернізовані хетчбеки Tata Altroz вийдуть на ринок Індії влітку. Ціни поки що не оголошені, але до оновлення модель коштувала від 7800 доларів.
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