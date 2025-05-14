Зі стильним дизайном: представлено бюджетний хетчбек Tata Altroz з трьома двигунами

З оновленням хетчбеку замінили практично всі зовнішні панелі кузова. Нові крила та двері – з менш вираженим рельєфом, чорна секція стала помітно меншою, а ручки передніх дверей тепер зроблені втопленими.

Прості версії отримали галогенові фари і роздільні задні ліхтарі, але у дорогих варіантів – повністю світлодіодна оптика. Габарити хетчбека не змінилися (3990 мм у довжину), збережена і практична фішка – двері, що відчиняються на 90 градусів.

Інтер'єр також масштабно перероблений. Нова передня панель називається Grand Prestigia, хоча великі екрани приладів та медіасистеми (по 10,25 дюйма кожен) отримають лише найдорожчі комплектації. У середніх версій ці дисплеї семидюймові, а в базі - стрілочні прилади і заглушка замість музики.

Важливо, що шість подушок безпеки та ESP є навіть у початковій комплектації, хоча за інші опції треба доплачувати – це і люк, і система контролю сліпих зон, і камери кругового огляду. Втім, усе це було й раніше.

Хетчбек Tata Altroz ​​побудований на власній платформі ALFA (Agile Light Flexible Advanced) із стійками McPherson спереду, напівзалежною задньою підвіскою та переднім приводом. На вибір доступні трициліндровий бензиновий двигун на 1,2 л (88 к.с.), його газова версія (74 к.с.), а також 1,5-літровий чотирициліндровий турбодизель (90 к.с.).

Всі стандартні версії мають п'ятиступінчасту механічну коробку передач. Для бензинових машин з 2022 року за доплату доступний шестиступінчастий "робот" із двома зчепленнями. Модернізовані хетчбеки Tata Altroz ​​вийдуть на ринок Індії влітку. Ціни поки що не оголошені, але до оновлення модель коштувала від 7800 доларів.