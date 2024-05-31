Зі спортивними амбіціями: ТОП-5 купеподібних седанів з пробігом

Купе – це яскраво і молодіжно, але не дуже зручно з точки зору місткості. Для тих, хто крім егоїстичних амбіцій має трохи сімейних обов’язків, існує такий тип кузова як седан-купе. Що можна обрати в Україні в цьому сегменті?

Коли на початку століття попит на класичні купе почав знижуватись, допитливий розум маркетологів винайшов таку геніальну річ, як седан з купеподібним кузовом.

Береться звичайний існуючий седан, йому замінюється дах на більш скошений у задній частині плюс оновлюються деякі навісні деталі – і все, готово: маємо майже купе з динамічним силуетом, але з чотири-пятимісним салоном, відповідною кількістю дверей і нормальним багажником. Так, доведеться спроектувати заново деякі дрібниці і провести серію додаткових випробувань, але в цілому витрати на створення нової статусної моделі будуть евеликі.

В такий спосіб і відкрився новий споживацький сегмент, який охопив поважних і заможних громадян з претензіями на драйверську активність.

Volkswagen CC (2008–2016 рр.)

Одна з перших моделей даного класу, і спочатку вона називалася Volkswagen Passat CC, не приховуючи того, що є фактично модифікацією звичайного седана. Крім більш динамічного силуету, спортивні риси отримала і підвіска, яка заради кращої керованості стала більш жорсткою, тобто не дуже комфортною. Вибір двигунів по вагівському широкий, від економ-варіанту 1.4 TSI до унікального 3.6 VR6 FSI з турбомоторами TFSI і 2,0-літровими дизелями посередині. Трансмісії здебільшого автоматичні, при тому що можна обрати і преселективні роботи DSG, і класичні гідромеханічні АКП. Чимала частина тиражу має привід на всі чотири колеса з фірмовою назвою 4Motion, але у первинному вигляді привод передній.

Mercedes-Benz CLS (2004–2023 рр.)

В Штутгарті говорять, що ця модель – засновник класу купе-седанів, і схоже, так воно і є. Автомобіль базується на поважному Е-класі і за всі роки мав три покоління. Цікаве позиціонування CLS – він фактично займає проміжну ланку між E- та топовим S-класами, при тому що в перших поколіннях він пропонував лише чотири пасажирських місця. Кожна генерація мала від трьох до семи бензинових моторів і по одному-два дизелі. Початково модель має задній привод, хоча у другому і третьому поколіннях CLS міг комплектуватись повним приводом 4Matic. Всі три генерації можна обрати в особливій модифікації AMG – потужній і з покращеною керованістю. Між іншим, у Mercedes`а є ще одна модель чотиридверного купе, але в нижчому розмірному сегменті – CLA. Машина базується на шасі А-Class`у і тому коштує помітно дешевше.

Porsche Panamera (2009–2016 рр.)

Особливий випадок – ця модель не є перелицьованою версією класичного седана, вона створювалася з нуля як преміальний спортивний автомобіль з чотиримісним салоном. До речі, формально це не седан, а ліфтбек, адже кришка багажника відчиняється разом з вікном. Тут ми поговоримо про перше (з трьох можливих) покоління моделі, оскільки лише воно має більш-менш прийнятну для вторинки ціну. Вибір двигунів розкішний, бензинові від “малюків” V6 3,8 л до кількох варіацій V8 4,8 л; є навіть дизель V6 3,0 л. Окремо варто згадати про кілька варіантів гібридних силових установок з бензиновим V6 3,0 л. Привод, зрозуміло, або задній, або повний. Окремо зазначимо, що автомобіль дуже складний технічно, особливо – повнопривідна версія, в якої, наприклад, вал ШРУСа проходить через блок двигуна. Тож коли, попри високе реноме Porsche в плані надійності, машину доведеться ремонтувати, на другого-третього власника чекатимуть чималі клопоти і витрати.

Audi A7 (2010–2018 рр.)

Модель (говоримо про перше покоління) побудована на базі розкішного А6, і її похилий ззаду дах видає в ній формальний тип кузову ліфтбек. До речі, як на нас, саме корма дає найбільший внесок у підвищення динамічності вигляду цієї автівки. В моторній лінійці є чотири бензинові агрегати і один 3,0-літровий дизельний V6, причому всі наддувні і більшість – у кількох варіантах потужності. Спеціальна версія з назвою Audi S7 має 420 к.с. потужності і 550 Нм обертового моменту, а модель Audi RS7 – аж 560 к.с. і 700 Нм, завдяки чому вона має прискорення 3,9 с до першої сотні. Більшість версій А7 – у повнопривідній комплектації Quattro, і тільки найслабкіші версії мають передній привод. Автоматичні коробки передач можуть бути трьох типів – варіатор CVT, преселективний робот з двома зчепленнями і класична гідромеханіка.

BMW 6-series Gran Coupé (2012–2018 рр.)

Важко сказати точно, чи це видовжена версія класичного баварського купе 6-ї серії (у третьому поколінні), чи це занижена модифікація “п’ятірки”. Машина має цікаву пасажирську формулу 4+1 – четверо дорослих і один малюк посередині заднього дивана. Всі двигуни наддувні, це три бензинові (3,0 – 4,4 л плюс різні варіанти потужності) і один 3,0-літровий дизель. Цікавий для гурманів момент: в моторній гамі не тільки V-подібні восьмициліндрові агрегати, а й двійко типових для BMW рядних моторів на шість циліндрів. Вважається, що всі машини цього сімейства мали автоматичну трансмісію, але за великого бажання можна знайти Gran Coupé “на механіці” – такі випускалися для американського ринку.

Якщо коротко

Купеподібний седан – цікавий варіант для придбання з рук у тому сенсі, що серед них багато добре збережених екземплярів. Найчастіше новими їх купують поважні люди, і попри "оспортивлений" імідж купе-седана, цілі вони мають в першу чергу представницькі, а не драйверські. Тобто на відміну від звичайних купе, перші власники купе-седани не вбивають активною їздою. Але з іншого боку, на вторинному ринку ці машини часто виявляються дорожче класичних седанів – і через вищу первинну ціну, і через те, що у відповідності з високим статусом, всі екземпляри цих машин добре укомплектовані і часто мають топові версії силових агрегатів.