Со спортивными амбициями: ТОП-5 купеобразных седанов с пробегом

Купе – это ярко и молодежно, но не очень удобно с точки зрения вместительности. Для тех, кто, кроме эгоистических амбиций, имеет малость семейных обязанностей, существует такой тип кузова как седан-купе. Что можно выбрать в Украине в этом сегменте?

Когда в начале века спрос на классические купе начал снижаться, пытливый ум маркетологов изобрел такую гениальную вещь, как седан с купеобразным кузовом.

Берется обычный существующий седан, ему заменяется крыша на более скошенную в задней части плюс обновляются некоторые навесные детали – и все, готово: имеем почти купе с динамиченым силуэтом, но с четырех-пятиместным салоном, соответствующим количеством дверей и нормальным багажником. Да, придется спроектировать заново некоторые мелочи и провести серию дополнительных испытаний, но в целом затраты на создание новой статусной модели будут невелики.

Таким образом и открылся новый потребительский сегмент, охвативший солидных и состоятельных граждан с претензиями на драйверскую активность.

Volkswagen CC (2008–2016 гг.)

Одна из первых моделей данного класса, и поначалу она называлась Volkswagen Passat CC, не скрывая того, что фактически является модификацией обычного седана. Помимо более динамичного силуэта, спортивные черты получила и подвеска, которая ради лучшей управляемости стала жестче, то есть не очень комфортной. Выбор двигателей по-ваговски широк, от эконом-варианта 1.4 TSI до уникального 3.6 VR6 FSI с турбомоторами TFSI и 2,0-литровыми дизелями посередине. Трансмиссии в большинстве своем автоматические, при том что можно выбрать и преселективные работы DSG, и классические гидромеханические АКП. Немалая часть тиража имеет привод на все четыре колеса с фирменным названием 4Motion, но в первоначальном виде привод будет передний.

Mercedes-Benz CLS (2004–2023 гг.)

В Штутгарте говорят, что эта модель – основатель класса купе-седанов, и, похоже, так оно и есть. Автомобиль базируется на почтенном Е-классе и за все годы имел три поколения. Интересное позиционирование CLS – он фактически занимает промежуточный уровень между E- и топовым S-классом, при том, что в первых поколениях он располагал лишь четырьмя пассажирскими местами. Каждое поколение предлагало от трех до семи бензиновых моторов и по одному-два дизеля. Первоначально модель имеет задний привод, хотя во втором и третьем поколениях CLS мог комплектоваться полным приводом 4Matic. Все три поколения можно выбрать в особой модификации AMG – мощной и с улучшенной управляемостью. Между прочим, у Mercedes`а есть еще одна модель четырехдверного купе, но в низшем размерном сегменте – CLA. Машина базируется на шасси А-Class и поэтому стоит заметно дешевле.

Porsche Panamera (2009–2016 гг.)

Особый случай: эта модель не перелицованная версия классического седана, она создавалась с нуля как премиальный спортивный автомобиль с четырехместным салоном. Кстати, формально это не седан, а лифтбэк, ведь крышка багажника открывается вместе с окном. Здесь мы поговорим о первом (из трех возможных) поколении модели, поскольку только оно имеет более или менее приемлемую для вторички цену. Выбор двигателей роскошный, бензиновые от “малышей” V6 3,8 л до нескольких вариаций V8 4,8 л; есть даже дизель V6 3,0л. Отдельно следует упомянуть о нескольких вариантах гибридных силовых установок с бензиновым V6 3,0 л. Привод, разумеется, либо задний, либо полный. Отдельно отметим, что автомобиль очень сложен технически, особенно полноприводная версия, в которой, например, вал ШРУСа проходит через блок двигателя. Так что, когда несмотря на высокое реноме Porsche в плане надежности, машину придется ремонтировать, второго-третьего владельца будут ждать немалые заботы и затраты.

Audi A7 (2010–2018 гг.)

Модель (тут мы говорим о первом поколении) построена на базе роскошного А6, и ее наклонная сзади крыша выдает в ней формальный тип кузова лифтбек. Кстати, как по нам, именно корма дает наибольший вклад в повышение динамичности облика этого автомобиля. В моторной линейке есть четыре бензиновых агрегата и один 3,0-литровый дизельный V6, причем все наддувные и большинство – в нескольких вариантах мощности. Специальная версия под названием Audi S7 имеет 420 л.с. мощности и 550 Нм крутящего момента, а модель Audi RS7 – 560 л.с. и 700 Нм, благодаря чему ускоряется до первой сотни всего за 3,9 с. Большинство версий А7 – в полноприводной комплектации Quattro, и только самые слабые версии имеют передний привод. Автоматические коробки могут быть трех типов – вариатор CVT, преселективный робот с двумя сцеплениями и классическая гидромеханика.

BMW 6-Series Gran Coupé (2012–2018 гг.)

Трудно сказать точно, это удлиненная версия классического баварского купе 6-й серии (в третьем поколении), или это заниженная модификация "пятерки". Машина имеет интересную пассажирскую формулу 4+1 – четверо взрослых и один малыш посреди заднего дивана. Все двигатели наддувные, это три бензиновых (3,0 – 4,4 л плюс разные варианты мощности) и один 3,0-литровый дизель. Интересный для гурманов момент: в моторной гамме не только V-образные восьмицилиндровые агрегаты, но и пара типичных для BMW рядных моторов на шесть цилиндров. Считается, что все машины этого семейства имели автоматическую трансмиссию, но при большом желании можно найти Gran Coupé "на механике" – такие выпускались для американского рынка.

Если коротко

Купеобразный седан – интересный вариант для покупки с рук в том смысле, что среди них много хорошо сохранившихся экземпляров. Зачастую новыми их покупают солидные люди, и, несмотря на ”оспортивленный” имидж купе-седана, цели они имеют в первую очередь представительские, а не драйверские. То есть в отличие от обычных купе, первые владельцы купе-седаны не убивают активной ездой. Но с другой стороны, на вторичном рынке эти машины часто оказываются дороже классических седанов – и из-за более высокой первичной цены, и из-за того, что в соответствии с высоким статусом все экземпляры этих машин хорошо укомплектованы и часто имеют топовые версии силовых агрегатов.