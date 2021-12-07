Журналисты показали, как в Крыму проваливаются новые дороги

Журналисты издания сообщают, что менее чем через два года после открытия в 2019 году объездной дороги Симферополя "Дубки-Левадки", гарантия подрядчика на которую составляет 8 лет, там начали проседать покрытие и грунт под ним. Побывав на месте, они осмотрели ямы и провалы, в которых видны емкости для водозабора.

"9 километров такой дороги стоили более 6 млрд рублей, это около 2 млрд 200 млн грн. Например, "Укравтодор" на строительство 1 километра дороги первой категории тратит 170 млн грн. Выходит, объездную Симферополя украинское предприятие построило бы примерно за 1 млрд 530 млн грн. И это на 670 млн грн дешевле, чем потратили в оккупированном Крыму", - констатируют журналисты.

Бывший министр ЖКХ Крыма в 2010-2011 годах Николай Порицкий считает, что причина разрушений на вновь построенных дорогах на полуострове - грубые нарушения технологии во время строительства.

"У нас (на подконтрольной территории Украине, - ред.) сейчас по "Большой стройке" такого не допускают. Я часто мотаюсь по Украине, и именно те водостоки... Ну, это неправильно сделано, технологически неправильно. Бетонные блоки, плиты, бордюры их просто посмывало. То есть, бетона там практически нет. На чем это держалось? Просто поставили эти ограждения, заборники ливневые и никто их не бетонировал, никто их не подсыпал, никто их вручную вибраторами не проходил", - сказал Николай Порицкий.

Авторы пишут, что проблемы есть не только на симферопольской объездной.

Так, к примеру, начала проседать трасса "Таврида". А одну из улиц Керчи жители засыпали раковинами, ямы на других покрывали картоном, самостоятельно заливали бетоном, укрывали покрышками и устилали полотенцами. В Севастополе в дорожную яму закатали обычный ковер.