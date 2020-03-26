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Журналисты назвали Стадного "агентом" Квита в Минбразования

Новости » Общество     26.03.2020 - 16:20
Журналисты назвали Стадного "агентом" Квита в Минбразования
Фото: Сергей Квит (из открытых источников)

Новым и.о. министра образования стала Любомира Мандзий

Бывший министр образования в правительстве Арсения Яценюка Сергей Квит теряет влияние в Министерстве образования и науки, в связи с недавними кадровыми ротациями в ведомстве. Об этом говорится в сюжете телеканала NewsOne, передают "Украинские новости".

Напомним, 25 марта Любомира Мандзий была назначена временно исполняющей обязанности министра образования и науки. С прошлого года Мандзий работала заместителем бывшего министра образования и науки Анны Новосад. Ранее Новосад на посту сменил Юрий Полюхович.

В то же время, как сообщило издание, Сергей Квит, который также ранее руководил Киево-Могилянской академией, после отставки продолжал влиять на Минобразования во времена пребывания Лилии Гриневич и особенно Анны Новосад, раньше работающей у него советником.

Отмечается также, что при формировании правительства Алексея Гончарука на пост министра образования претендовали одновременно Егор Стадный и Анна Новосад. В результате министром была назначена Новосад, а заместителем Стадный.

В свою очередь, журналисты отмечают, что Стадного считают человеком из команды Сергея Квита. Кроме того, его жена Ирина Шевченко координирует финансы в центре CEDOS, которым руководит Сергей Квит.

"Стадный - последний агент Квита в МОН. Самая большая неприятность для Квита и Совсун - поражение в борьбе за контроль над Киево-Могилянской академии, так как президентом был переизбран Андрей Мелешевич", - отмечает издание.

Напомним, в феврале 2019 года Кабинет Министров Украины назначил бывшего министра образования и науки Украины Сергея Квита главой Национального агентства обеспечения качества высшего образования (НАОКВО).

Позже НАОКВО предложило исключить директора Института журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимира Ризуна из членов отраслевого экспертного совета. Причиной стали его якобы "мотивированная безынициативность" в вопросе борьбы с плагиатом и "попытки смягчить обстоятельства снятия плагиатных диссертаций".

Ризун подобные действия агентства назвал административным давлением и заподозрил в коррупции.

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