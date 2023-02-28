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Журналіст NBC з'їздив в окупований Крим. Україна з'ясовує обставини, - МЗС

Новость на русском →
Вівторок 28 лютого 2023 20:10
Журналіст NBC з'їздив в окупований Крим. Україна з'ясовує обставини, - МЗС Фото: речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

28 лютого американське видання NBC опублікувало репортаж, в якому їхній журналіст відвідав тимчасово окупований Росією півострів Крим. У МЗС зазначили, що це є порушенням українського законодавства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

"Відвідання тимчасово окупованого Криму з території Російської Федерації є порушенням законодавства України. Для порушників передбачена правова відповідальність. Зокрема, іноземцям за такі дії також передбачена заборона в'їзду в Україну", - йдеться в повідомленні.

Ніколенко зазначив, що компетентні органи України нині встановлюють обставини незаконного відвідання журналістом NBC території Криму. За підсумками перевірки буде ухвалене рішення щодо подальших кроків.

Нагадаємо, нещодавно в українській розвідці розповіли про неминучу деокупацію Криму.

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