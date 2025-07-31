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Журналіст Макаров поранив себе сам: поліція завершила розслідування нападу

Фото: Юрій Макаров (facebook.com/lukianhalkin)
Автор: Валерія Поліщук

Правоохоронці завершили розслідування справи щодо нападу на журналіста Юрія Макарова. Поліція встановила, що чоловік поранив себе сам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Подія сталася ввечері 16 квітня біля житлового комплексу в Солом’янському районі. Тоді 69-річний журналіст заявив, що на нього напав невідомий і вдарив ножем - у результаті він отримав поранення ребра та руки.

Під час розслідування поліція переглянула записи з камер, опитала можливих свідків і провела слідчий експеримент. Зʼясувалося, що в момент поранення поруч нікого не було.

Також неподалік знайшли ніж і чохол, які могли бути знаряддям злочину. Експертиза показала, що на них є лише ДНК самого потерпілого - це свідчить про те, що поранення були нанесені самостійно.

Крім того, чоловік пройшов психіатричну експертизу. Вона підтвердила, що Макаров перебував у стані сильного стресу, що могло вплинути на його поведінку. Журналіст погодився з результатами експертизи, тож правоохоронці закрили справу.

Напад на Макарова

У середині квітня журналіста та виконавчого продюсера "Суспільного мовлення" Юрія Макарова було поранено ножем. Його доставили до лікарні у важкому стані, однак загрози для життя не було.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявляв, що він особисто контролює хід справи.

Більше подробиць про справу - у матеріалі РБК-Україна.

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Юрий Макаров