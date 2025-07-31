Журналіст Макаров поранив себе сам: поліція завершила розслідування нападу

Подія сталася ввечері 16 квітня біля житлового комплексу в Солом’янському районі. Тоді 69-річний журналіст заявив, що на нього напав невідомий і вдарив ножем - у результаті він отримав поранення ребра та руки.

Під час розслідування поліція переглянула записи з камер, опитала можливих свідків і провела слідчий експеримент. Зʼясувалося, що в момент поранення поруч нікого не було.

Також неподалік знайшли ніж і чохол, які могли бути знаряддям злочину. Експертиза показала, що на них є лише ДНК самого потерпілого - це свідчить про те, що поранення були нанесені самостійно.

Крім того, чоловік пройшов психіатричну експертизу. Вона підтвердила, що Макаров перебував у стані сильного стресу, що могло вплинути на його поведінку. Журналіст погодився з результатами експертизи, тож правоохоронці закрили справу.