Журналіст Хашкаджі був задушений відразу після того, як увійшов у саудівське генконсульство

Фото: Джамаль Хашкаджи (flickr.com pomed)

Від частин тіла журналіста потім позбулися відповідно до заздалегідь продуманого плану

Журналіста Джамаля Хашкаджі задушили відразу після того, як він увійшов у консульство Саудівської Аравії в Стамбулі, потім його тіло розчленували. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Daily Sabah.

Як зазначають у прокуратурі, від частин тіла журналіста потім позбулися відповідно до заздалегідь продуманого плану.

Прокуратура Туреччини також повідомила, що розмова прокурора Стамбула Ірфана Фидана з генеральним прокурором Саудівської Аравії Сауд аль-Моджебом не принесла "конкретних результатів".

Ця заява, зазначає агентство, стала першим публічним підтвердженням з боку Турецької прокуратури того, що Хашкаджі дійсно задушили і розчленували після того, як він увійшов у консульство.

Раніше повідомлялося, що прокурор Саудівської Аравії провів переговори з представниками розвідки Туреччини у справі про вбивство саудівського опозиційного журналіста.

Як писало РБК-Україна раніше, наказ про вбивство Джамаля Хашкаджі віддав колишній високопоставлений співробітник розвідки Саудівської Аравії і радник наслідного принца Ахмед Ассири.

Пізніше саудівський принц Мохаммед Бін Салман назвав вбивство Джамаля Хашкаджі "жахливим" і сказав, що він притягне до відповідальності всіх винуватців.