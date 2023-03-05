З жовтня Росія завдала 31 масований удар по об'єктам енергетичної інфраструктури, - Міненерго

З жовтня 2022 року Росія провела 31 повітряну атаку на енергетичну інфраструктуру України.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає РБК-Україна з посиланням на Міненерго .

Згідно з повідомленням, 14 з цих атак були масованими ракетними ударами, а ще 17 - атаками групами дронів-камікадзе. У результаті були уражені ключові енергетичні об'єкти, такі як теплові електростанції, теплоелектроцентралі, гідро- та гідроакумулюючі станції, підстанції системи передачі. Частину генеруючих потужностей тимчасово окупували нападники.

"Через такі безпрецедентні в сучасній історії терористичні атаки в енергосистемі України виник дефіцит генеруючої і трансформаторної потужності. У найбільш критичний період кількість відключених споживачів перевищувала 13,5 млн точок обліку - це понад 80 % абонентів", - повідомив міністр.

Проте, як зазначив Галущенко, завдяки достроковому завершенню ремонтів на енергоблоках АЕС, оперативному відновленню низки енергоблоків теплової генерації, сприятливим метеорологічним умовам, зростанню виробництва електричної енергії на ГЕС та збільшенню генерації на сонячних електростанціях, вже 21 день поспіль в енергосистемі забезпечують баланс попиту і пропозиції без обмежень споживачів.