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Жовтий рівень небезпеки: Київ накриє сильний вітер у найближчі години

П'ятниця 25 квітня 2025 21:13
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Жовтий рівень небезпеки: Київ накриє сильний вітер у найближчі години Ілюстративне фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Погода у Києві сьогодні, 25 квітня, погіршиться. Синоптики попередили про штурмові пориви вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, найближчим часом Київ накриє сильний вітер. Пориви будуть досягати 15-20 м/с. Вітряна погода протримається до кінця дня.

У столиці оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

Під час сильного вітру місцевих закликають:

  • щільно зачиняти вікна;
  • прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев;
  • не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Куди звертатись у випадку НП

Якщо впало дерево чи зламалися гілки - телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 0442724018.

Також, коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків звертайтеся за номером: 0503873542 (телефон ЦОДР).

Похолодання в Україні

Нагадаємо, в Україну найближчими днями йде. За словами синоптиків, вже у суботу, 26 квітня, разом з холодним фронтом почне надходити значно свіжіше повітря.

А в неділю, 27 квітня, низька температура повітря охопить всю Україну. А вночі 27 та 28 квітня на заході, півночі та в центрі є ймовірність заморозків.

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