Жовтий рівень небезпеки: Київ накриє сильний вітер у найближчі години
Погода у Києві сьогодні, 25 квітня, погіршиться. Синоптики попередили про штурмові пориви вітру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, найближчим часом Київ накриє сильний вітер. Пориви будуть досягати 15-20 м/с. Вітряна погода протримається до кінця дня.
У столиці оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.
Під час сильного вітру місцевих закликають:
- щільно зачиняти вікна;
- прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев;
- не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Куди звертатись у випадку НП
Якщо впало дерево чи зламалися гілки - телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 0442724018.
Також, коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).
При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.
При несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків звертайтеся за номером: 0503873542 (телефон ЦОДР).
Похолодання в Україні
Нагадаємо, в Україну найближчими днями йде. За словами синоптиків, вже у суботу, 26 квітня, разом з холодним фронтом почне надходити значно свіжіше повітря.
А в неділю, 27 квітня, низька температура повітря охопить всю Україну. А вночі 27 та 28 квітня на заході, півночі та в центрі є ймовірність заморозків.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.