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Желтый уровень опасности: Киев накроет сильный ветер в ближайшие часы

Пятница 25 апреля 2025 21:13
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Желтый уровень опасности: Киев накроет сильный ветер в ближайшие часы Иллюстративное фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Погода в Киеве сегодня, 25 апреля, ухудшится. Синоптики предупредили о штурмовых порывах ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время Киев накроет сильный ветер. Порывы будут достигать 15-20 м/с. Ветреная погода продержится до конца дня.

В столице объявили первый (желтый) уровень опасности.

Во время сильного ветра местных призывают:

  • плотно закрывать окна;
  • убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев;
  • не парковать рядом с ними автотранспорт.

Куда обращаться в случае ЧП

Если упало дерево или сломались ветви - звоните в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 0442724018.

Также, когда падение деревьев и веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям по номерам: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).

При травмировании людей немедленно звоните 103.

При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков обращайтесь по номеру: 0503873542 (телефон ЦОДР).

Похолодание в Украине

Напомним, в Украину в ближайшие дни идет. По словам синоптиков, уже в субботу, 26 апреля, вместе с холодным фронтом начнет поступать значительно более свежий воздух.

А в воскресенье, 27 апреля, низкая температура воздуха охватит всю Украину. А ночью 27 и 28 апреля на западе, севере и в центре есть вероятность заморозков.

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