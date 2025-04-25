Желтый уровень опасности: Киев накроет сильный ветер в ближайшие часы

Погода в Киеве сегодня, 25 апреля, ухудшится. Синоптики предупредили о штурмовых порывах ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, в ближайшее время Киев накроет сильный ветер. Порывы будут достигать 15-20 м/с. Ветреная погода продержится до конца дня. В столице объявили первый (желтый) уровень опасности. Во время сильного ветра местных призывают: плотно закрывать окна;

убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев;

не парковать рядом с ними автотранспорт. Куда обращаться в случае ЧП Если упало дерево или сломались ветви - звоните в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 0442724018. Также, когда падение деревьев и веток угрожает жизни, обращайтесь к спасателям по номерам: 101 или 0444303713 (телефон КАРС). При травмировании людей немедленно звоните 103. При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков обращайтесь по номеру: 0503873542 (телефон ЦОДР).