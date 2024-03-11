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У Жовтих Водах триває видача продуктові наборів від Фонду Ахметова

Понеділок 11 березня 2024 15:20
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У Жовтих Водах триває видача продуктові наборів від Фонду Ахметова Фото: у Жовтих Водах триває видача продуктові наборів від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

У Жовтих водах вимушені переселенці з Бахмутського району продовжують отримувати гуманітарну допомогу. Видачі здійснюються у хабі Бахмутської громади, що діє в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Фонду Ріната Ахметова.

До продуктового набору входять - макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, соняшникова олія, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет, печиво.

З 2014 року Фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. За цей час допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Як отримати продуктовий набір? Із питань отримання продовольчої допомоги територіальним громадам звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію Фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер Фонду http://m.me/AkhmetovFDU.

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Гуманітарна допомога
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