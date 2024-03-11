В Желтых Водах продолжается выдача продуктовых наборов от Фонда Ахметова

В Желтых водах вынужденные переселенцы из Бахмутского района продолжают получать гуманитарную помощь. Выдачи производятся в хабе Бахмутской общины, действующей в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда Рината Ахметова.

В продуктовый набор входят - макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Как получить продуктовый набор? По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU.