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В Желтых Водах продолжается выдача продуктовых наборов от Фонда Ахметова

Понедельник 11 марта 2024 15:20
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В Желтых Водах продолжается выдача продуктовых наборов от Фонда Ахметова Фото: в Желтых Водах продолжается выдача продуктовых наборов от Фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

В Желтых водах вынужденные переселенцы из Бахмутского района продолжают получать гуманитарную помощь. Выдачи производятся в хабе Бахмутской общины, действующей в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда Рината Ахметова.

В продуктовый набор входят - макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Как получить продуктовый набор? По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU.

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