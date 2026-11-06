Жовтень став найтеплішим в історії спостережень: що кажуть кліматологи про весь 2026 рік

Жовтень побив температурний рекорд

У жовтні глобальна температура приземного повітря перевищила доіндустріальний рівень 1850-1900 років на 1,75 градуса. Це найвищий показник для цього місяця за весь час спостережень.

Також це вже третій місяць поспіль, коли глобальна температурна аномалія перевищує 1,5 градуса.

За прогнозом "Коперник", 2026 рік найімовірніше посяде друге місце серед найтепліших років за всю історію спостережень. Імовірність того, що він зрівняється з рекордним 2024 роком або перевершить його, становить близько 20%.

Крім того, очікується, що середня глобальна температура за чотирирічний період 2023-2026 років також перевищить доіндустріальний рівень більш ніж на 1,5 градуса.

Фото: Аномалія температури поверхні моря в жовтні 2026 року відносно середнього значення для жовтня за базовий період 1991-2020 років (climate.copernicus.eu)

Океани також б'ють рекорди

У жовтні температура поверхні океану за межами полярних регіонів у середньому становила 20,95 градусів. Це найвищий показник для жовтня за всю історію спостережень, який перевершив попередній рекорд 2023 року.

Особливо високі температури зафіксували у тропічній частині Тихого океану, де посилювалося явище Ель-Ніньйо. У регіоні Ніньйо 3,4 місячна аномалія температури поверхні моря сягнула 3,21 градуса - історичного максимуму, який перевищив пікові значення попередніх потужних явищ Ель-Ніньйо.

За словами стратегічної керівниці з питань клімату ECMWF Саманти Берджесс, Ель-Ніньйо додатково нагріває клімат, який уже зазнав значного потепління через діяльність людини.

У Європі зафіксували другий найтепліший жовтень

У Європі минулий місяць став другим найтеплішим жовтнем за всю історію спостережень. Найбільше перевищення середніх температур зафіксували у Східній Європі та Скандинавії.

Водночас у Центральній та Східній Європі зберігався надзвичайно низький рівень річкового стоку. Це стосувалося, зокрема, Рейну, Дунаю та Вісли.

В інших частинах Європи ситуація була протилежною: сильні зливи та повені охопили Велику Британію, Ірландію, Іспанію, Грецію та Туреччину.

У "Коперник" наголошують, що поєднання рекордних температур повітря й океанів свідчить про тривалий період глобального потепління.