"Жодних затримок": прем'єр Бельгії розповів, коли Україна отримає винищувачі F-16
Бельгія передасть Україні два винищувачі F-16 цього року та ще два - наступного. Жодних затримок у постачанні літаків не буде.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
"Ми обіцяли стати найбільшим постачальником F-16 для України. І тут звичайно ми будемо дотримуватись своїх слів. Два F-16 на запасні частини надійдуть цього року, два літаки надійдуть наступного року. Ми дуже сподіваємося, що їх буде більше, але ми очікуємо на F-35. З боку нас жодних затримок немає", - сказав Де Вевер.
За його словами, як тільки Бельгія отримає літаки F-35, то одразу може передати Україні F-16.
"Ми повністю будемо дотримуватися наших обіцянок. Ті F-16, які ми обіцяли, ми одразу доставимо Україні. З боку Бельгії не буде жодних затримок у постачанні F-16", - додав прем'єр Бельгії.
F-16 для України
Нагадаємо, у 2023 році Україна та її союзники створили авіаційну коаліцію, метою якої стала передача Україні винищувачів F-16. За словами президента Володимира Зеленського, Україні потрібно мінімум 128 літаків F-16.
У 2024 році в Україну прибули перші винищувачі F-16 від партнерів. Перші літаки Україні передали Нідерланди та Данія.
Також відомо, що Бельгія передасть Україні 30 винищувачів до кінця 2028 року.
Окрім того, нещодавно повідомлялося, що Україна отримає від партнерів додаткові винищувачі F-16. Літаки вже готують до передачі.
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