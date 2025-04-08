"Жодних затримок": прем'єр Бельгії розповів, коли Україна отримає винищувачі F-16

Бельгія передасть Україні два винищувачі F-16 цього року та ще два - наступного. Жодних затримок у постачанні літаків не буде.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми обіцяли стати найбільшим постачальником F-16 для України. І тут звичайно ми будемо дотримуватись своїх слів. Два F-16 на запасні частини надійдуть цього року, два літаки надійдуть наступного року. Ми дуже сподіваємося, що їх буде більше, але ми очікуємо на F-35. З боку нас жодних затримок немає", - сказав Де Вевер.

За його словами, як тільки Бельгія отримає літаки F-35, то одразу може передати Україні F-16.

"Ми повністю будемо дотримуватися наших обіцянок. Ті F-16, які ми обіцяли, ми одразу доставимо Україні. З боку Бельгії не буде жодних затримок у постачанні F-16", - додав прем'єр Бельгії.