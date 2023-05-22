Жодних розбіжностей: у ГУР підтвердили оцінку Байдена російських втрат у Бахмуті
Втрати російських військ під Бахмутом колосальні. Оцінка президента США Джо Байдена щодо 100 тисяч відповідає українським даним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова в ефірі телемарафону.
"Тут жодних розбіжностей немає. Є питання різниці методології. Є один підхід, коли подаються загальні втрати разом із вбитими і пораненими. Або окремо ліквідовані і окремо поранені. Так само питання. за який період це подається", - сказав він.
За його словами, в цілому, звичайно, відбувається постійний обмін інформацією з нашими партнерами.
"І між цими даними жодних розбіжностей немає. Втрати рашистів під Бахмутом справді колосальні і вони абсолютно не відповідають ні поставленим цілям, ні заявленим результатам", - додав Юсов.
Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що Росія втратила у боях за Бахмут уже понад 100 тисяч своїх військових. За його словами, саме місто повністю зруйноване внаслідок бойових дій.
Відзначимо, т.в.о. командира 3-ї ОШБр, майор Родіон Кудряшов в інтерв’ю РБК-Україна повідомив, що операції 3-ої окремої штурмової бригади йдуть каскадом та дозволяють покращити тактичне становище на всьому Бахмутському напрямку.
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