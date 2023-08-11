Жодна страхова скоро не захоче страхувати танкери з російською нафтою, - експерт

"Як дуже вірно зауважило наше Міністерство оборони, в цю гру можна грати вдвох. І гра вдвох пішла, після наших ударів по їхніх корабликах. Це насправді дуже вдалий вибір об’єктів: перший удар - саме по військовому кораблю, щоб вони тверезо оцінили свою здатність захистити навіть свій бойовий флот. Другий удар - по нафтовій базі в Новоросійську. І майже синхронно на наступний ранок повітряним дроном по такій же нафтовій базі в Феодосії", - розповів експерт.

За його словами, після цих атак росіяни зрозуміли, що у них немає жодної "тихої гавані". До того ж, Україна для атаки обрала кораблі, зафрахтовані збройними силами російської федерації, тому будь-який суд, навіть дуже упереджений, визнає, що це законна військова ціль.

"Водночас, "Зіг" - це саме нафтовий танкер! Так от, тепер жодна страхова компанія не застрахує танкери з російською нафтою. Або ж застрахують по таких тарифах, саме високоризикованих, що весь дисконт пропадає. Ця нафта стане золотою! І наслідки цього одного удару по одному танкеру "Зіг" насправді можуть бути дуже вагомими саме в загальному навіть масштабі цієї війни. Пройде зараз ще 2-3 тижні, і це можна буде побачити", - запевнив Дикий.

Він наголосив, що Україна бореться за повне відкриття своїх портів, і робить це якраз тим єдиним методом, який є дійсно ефективним.

"Ми поставили росію перед вибором «баш на баш»: або Чорне море в принципі умовно демілітаризується, і принаймні гарантується, що всі цивільні судна з будь-якими комерційними вантажами спокійненько собі йдуть. Або, якщо вже ніхто в Чорному морі товари не возить, то дійсно ніхто, а не тільки ми. Я гадаю, що це може спрацювати. І насправді ми це побачимо доволі скоро - адже в межах серпня очікується візит путіна до Ердогана", - резюмував експерт.