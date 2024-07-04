Жоден "Кинджал" не досяг Києва з травня 2023 року, - Повітряні сили

"Коли ми працюємо проти балістики, для нас не важливо, чи це "Кинджал" Х-47М, чи “Іскандер-М”, чи 48Н (ракета з застосуванням С-400), або “Циркон”, запущений з ракетного комплексу "Бастіон", - зазначив Яременко.

Він пояснив, що для Повітряних сил це, в першу чергу, балістична ціль, а вже потім аналітики, експерти на підставі певних характеристик, пошуку уламків ідентифікують, яка саме це була повітряна ціль.

"Скажу єдине: всі "Кинджали", які були запущені по столиці України, з моменту, коли було оголошено, що зенітний ракетний комплекс Patriot заступив на бойове чергування, всі були успішно перехоплені", - наголосив Яременко.

Як пояснив полковник, жодна балістична ціль з початку травня 2023 року не досягла своєї цілі в межах столиці нашої країни. В цілому по "Києву" було запушено понад 20 "Кинджалів", які успішно перехопили

Відповідаючи на питання, чому Росія зараз перестала активно обстрілювати Київ, Яременко відзначив, що це не пов’язано з тим, що Сили оборони ефективно відбивають атаки.

"Росія, маючи наявні засоби, визначає перелік об'єктів для удару. Можливо, в цей період її цікавлять інші об'єкти. Але періодично, звичайно, важливі державні об'єкти у Київській області, теж під впливом ударів противника. Ми готові щоденно, щосекунди у будь-який час доби до таких викликів", - запевнив командир бригади.