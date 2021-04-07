Жмак подал иск с требованием признать незаконным его увольнение из УЗ

Также Жмак потребовал признать незаконным распоряжение Кабмина о назначении вр.и.о. председателя правления УЗ Ивана Юрыка.

Пока что неизвестно когда именно состоится рассмотрение иска по существу.

Напомним, 17 марта Кабинет министров согласовал досрочное прекращение полномочий главы правления "Укрзализныци" Владимира Жмака. Он проработал в УЗ чуть более полугода.

За это время компания ликвидировала дефицит локомотивной тяги, нарастила долю УЗ в перевозках на рынке с 19% до 24%, доходы компании увеличились за счет роста загрузки ее вагонного парка.

Как известно, "Укрзализныця" в рамках реформирования структуры компаний заявила о создании отдельной бизнес-вертикали грузовых перевозок, используя опыт развитых стран мира. Соответствующее решение поддержало Министерство инфраструктуры. Однако решение заблокировал наблюдательный совет компании.

В то же время, глава набсовета Шевки Анджунер фигурирует в пояснительной записке в созданной Верховной радой ТСК как один из виновников критического финансового положения компании.

Ранее эксперт рынка, член комитета по логистике Европейской бизнес ассоциации (ЕБА) Юрий Щуклин высказал в комментарии "Интерфакс-Украина", что факт увольнения Владимира Жмака с должности главы АО "Укрзализныця", а также цель его увольнения и, особенно, метод, которым это было достигнуто, может негативно повлиять на рынок.