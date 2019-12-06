ЖК PODIL PLAZA & RESIDENCE: жизнь, комфортная среда и бизнес в одном жилом комплексе

Купить квартиру на Подоле перед Новым годом можно с большой скидкой



На улице конец ноября, а в городе уже кипит предновогодняя суета! Каждый хочет войти в 2020 год с качественными изменениями в жизни, исполнить мечты и достичь все поставленные цели. Одно из главных стремлений современного человека: жизнь в комфорте и уюте. Жилой комплекс бизнес-класса «PODIL PLAZA & RESIDENCE» – это высочайший уровень комфорта и безопасности, необходимый тем, кто заботится о себе и своей семье. И перед Новым годом жилой комплекс не только порадует теплыми рождественскими сюрпризами но и дополнительно подарит 1 квадратный метр жилья! Этот объект создан специально для тех, кто ценит комфорт, эстетику и красоту жизни. Просыпаться и пить кофе с видами на Подол и Андреевскую церковь, гулять старинными улочками Киева, чувствуя все величие это города, любоваться памятниками истории и архитектуры и еще сильнее влюбляться в столицу. Назначать бизнес-встречи в уютных кафе, заниматься спортом в зале с панорамными окнами, не спеша совершать покупки в комфортном торговом центре и везде успевать - это все реально в ЖК «PODIL PLAZA & RESIDENCE».

Комплекс расположен неподалёку от метро «Контрактовая площадь», благодаря чему можно успеть в любую точку города даже в час-пик! Это многолюдный район столицы, но территория жилого комплекса находится под охраной и оснащена системами видеонаблюдения. Современные детские и спортивные площадки, места для прогулок и отдыха - здесь каждый почувствует себя уютно и спокойно. Дизайн жилого комплекса удачно вписывается в архитектуру старого Подола и дополняет этот старинный городской пейзаж!

Сейчас, когда идёт активная подготовка к новогодним праздникам, квартира в сердце Подола может стать отличным подарком для себя и семьи. Это тот самый район столицы, где всегда ощущается праздничное настроение и царит особая атмосфера. Внутренняя отделка комплекса выполнена из дорогих материалов высшего качества и подчёркивает статус владельца. Эта та недвижимость, которой будут гордиться ваши дети, а бизнес-партнёры испытывать легкую нотку зависти, ведь коммерческая недвижимость в «PODIL PLAZA & RESIDENCE» — это гарантия стабильного клиентского потока и безупречная репутация вашего бизнеса.

Застройщик — девелоперская компания «STATUS GROUP» строит недвижимость по последним европейским трендам с 2005 года. Приоритетом для компании является высокое качество строительных работ, комфорт для жителей и клиентоориентированный подход в бизнесе. Индивидуальный подход каждому гарантирован в любом жилом комплексе компании-застройщика. От индивидуальных скидок до дизайн-проекта, или продаж готовых квартир с отделкой - здесь ценят время и внимательно относятся к пожеланиям людей. Кстати, сейчас можно выбрать и забронировать квартиру с помощью онлайн-сервиса на сайте жилого комплекса, не отвлекаясь от дел и не тратить время на разговоры!