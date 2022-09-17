Жизнь после оккупации. В Минздраве дали советы украинцам на освобожденных территориях

Украинцам на освободившихся территориях необходимо проверить физическое и психическое здоровье. В случае проблем следует обратиться к специалистам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства здравоохранения.

Врачи объяснили, что жизнь в оккупации несет не только физический ущерб состоянию человека, но и вызывает постоянный стресс. Это отрицательно влияет на психику.

В Минздраве дали несколько советов украинцам на деоккупированных территориях:

Первоочередные потребности

После освобождения населенного пункта следует сначала проверить свою физическую безопасность, пополнить запасы продовольствия, воды и обязательно улучшить режим сна. При необходимости можно обратиться в государственные органы, гуманитарные организации, чтобы обеспечить себя всем необходимым.

Медицинское обследование

Длительное обезвоживание, недоедание, недосып, постоянный стресс, травмы и потери могут иметь негативные последствия для вашего физического состояния. Проверить собственное здоровье можно у семейного врача, мобильных бригад.

Если нельзя посетить врача, обратитесь за бесплатной консультацией в контакт-центр Минздрава по номеру 0 800 60 20 19.

Избегайте алкоголя

Спиртные напитки и табак, несмотря на мифы, не помогают забыть ужасы оккупации, пережить последствия или поднять настроение. Эффект от алкоголя быстро исчезает, а его частое употребление вызывает зависимость.

Связь с родными

После освобождения обязательно свяжитесь с родственниками и друзьями, дайте знать, что вы живы. Обсудите с ними свой опыт, переживания и чувства. Если вы боитесь, что ваши рассказы могут травмировать, спросите у них, готовы ли они услышать все, что происходило. Скорее всего, вы получите утвердительный ответ.

Общайтесь с людьми

Говорите с людьми, тоже пережившими оккупацию или плен. Обменяйтесь мнениями и переживаниями. Такая поддержка важна и не оставит наедине с проблемой.

Кроме того, можете поделиться информацией о линиях поддержки, возможности получить гуманитарную помощь, расписанием мобильных амбулаторий и т.д.

Изменение психического состояния

Обычно после нескольких дней облегчения приходит состояние разорения, истощения, переутомления. Это нормальная реакция организма на стресс и переутомление. Надо дать время на восстановление.

Психологическая помощь

Если в течение 2-3 недель состояние истощения, подавленности, тревоги не проходит, обратитесь к местным психологам, мобильным командам или на линию психологической поддержки (единый бесплатный номер 0-800-100-102 работает с 10:00 до 20:00 без выходных).

Распознайте ПТСР

После пережитого могут появиться признаки посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Среди них нежелательные воспоминания, мысли, чувства, стремление избегать определенных мест, событий, людей, связывающихся с пережитым опытом, чрезмерная тревога, реакция на определенные звуки, запахи и т.д.

В таком случае следует сразу обратиться к специалистам по психическому здоровью.

Чувство вины

Злость, агрессия и ненависть к врагу являются нормальными чувствами после пережитого стресса. Однако чувство вины следует останавливать. В том, что с вами произошло, виноват враг. Именно на него и следует обращать ваши чувства.

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