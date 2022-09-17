Жизнь после оккупации. В Минздраве дали советы украинцам на освобожденных территориях
Украинцам на освободившихся территориях необходимо проверить физическое и психическое здоровье. В случае проблем следует обратиться к специалистам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства здравоохранения.
Врачи объяснили, что жизнь в оккупации несет не только физический ущерб состоянию человека, но и вызывает постоянный стресс. Это отрицательно влияет на психику.
В Минздраве дали несколько советов украинцам на деоккупированных территориях:
Первоочередные потребности
После освобождения населенного пункта следует сначала проверить свою физическую безопасность, пополнить запасы продовольствия, воды и обязательно улучшить режим сна. При необходимости можно обратиться в государственные органы, гуманитарные организации, чтобы обеспечить себя всем необходимым.
Медицинское обследование
Длительное обезвоживание, недоедание, недосып, постоянный стресс, травмы и потери могут иметь негативные последствия для вашего физического состояния. Проверить собственное здоровье можно у семейного врача, мобильных бригад.
Если нельзя посетить врача, обратитесь за бесплатной консультацией в контакт-центр Минздрава по номеру 0 800 60 20 19.
Избегайте алкоголя
Спиртные напитки и табак, несмотря на мифы, не помогают забыть ужасы оккупации, пережить последствия или поднять настроение. Эффект от алкоголя быстро исчезает, а его частое употребление вызывает зависимость.
Связь с родными
После освобождения обязательно свяжитесь с родственниками и друзьями, дайте знать, что вы живы. Обсудите с ними свой опыт, переживания и чувства. Если вы боитесь, что ваши рассказы могут травмировать, спросите у них, готовы ли они услышать все, что происходило. Скорее всего, вы получите утвердительный ответ.
Общайтесь с людьми
Говорите с людьми, тоже пережившими оккупацию или плен. Обменяйтесь мнениями и переживаниями. Такая поддержка важна и не оставит наедине с проблемой.
Кроме того, можете поделиться информацией о линиях поддержки, возможности получить гуманитарную помощь, расписанием мобильных амбулаторий и т.д.
Изменение психического состояния
Обычно после нескольких дней облегчения приходит состояние разорения, истощения, переутомления. Это нормальная реакция организма на стресс и переутомление. Надо дать время на восстановление.
Психологическая помощь
Если в течение 2-3 недель состояние истощения, подавленности, тревоги не проходит, обратитесь к местным психологам, мобильным командам или на линию психологической поддержки (единый бесплатный номер 0-800-100-102 работает с 10:00 до 20:00 без выходных).
Распознайте ПТСР
После пережитого могут появиться признаки посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Среди них нежелательные воспоминания, мысли, чувства, стремление избегать определенных мест, событий, людей, связывающихся с пережитым опытом, чрезмерная тревога, реакция на определенные звуки, запахи и т.д.
В таком случае следует сразу обратиться к специалистам по психическому здоровью.
Чувство вины
Злость, агрессия и ненависть к врагу являются нормальными чувствами после пережитого стресса. Однако чувство вины следует останавливать. В том, что с вами произошло, виноват враг. Именно на него и следует обращать ваши чувства.
Куда обращаться за бесплатной консультацией:
- правительственная "горячая линия" - 15-45;
- номер организации "Человек в беде" - 0-800-210-160 (круглосуточно);
- телефон доверия Киевского городского центра психолого-психиатрической помощи в случае состояний душевного кризиса - (044) 456-17-02, (044) 456-17-25 (круглосуточно);
- линия эмоциональной поддержки МОМ - 0-800-211-444 (с 10:00 до 20:00 ежедневно);
- линия предотвращения самоубийств Ukraine LifeLine - 7333.
Напомним, недавно украинские психологи провели масштабное исследование и оценили психическое состояние граждан в условиях войны.
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