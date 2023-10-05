Живий геній і самобутній автор. Хто такий Йон Фоссе та за що він отримав Нобеля з літератури

40 років у літературі

Йон Фоссе народився в 1959 році. Його дитинство пройшло на невеликій фермі в Страндебармі в норвезькому регіоні Хардангер.

У віці 7 років він потрапив в аварію та був близький до смерті. Цей важкий досвід, за словами самого автора, значною мірою вплинув на його творчий шлях у майбутньому.

Вже в 12 років Фоссе почав писати перші вірші. Ще одним захопленням підлітка були танці. Він ходив до гуртка під назвою "Rocking Chair". Також з юного віку він грав на скрипці та писав музичні твори.

Фоссе закінчив середню школу з хорошими оцінками та якийсь час серйозно замислювався над тим, щоб опанувати престижну професію лікаря. Проте він все ж пішов за покликанням. Вивчав літературу та філософію в університеті Бергена.

Перший роман Фоссе написав у 1983 році. Це був Raudt, svart ("Червоний, чорний"). Але своїм справжнім літературним дебютом він вважає оповідання Han ("Він"), опубліковане в студентській газеті в 1981.

Протягом багатьох років він писав романи, п’єси, вірші, оповідання, нариси, книжки для дітей. Вони перекладені більш ніж 50 мовами. Також працював журналістом, викладав в Академії письменства в Хордаланді. Одним із його учнів був інший відомий норвезький письменник. Карл Уве Кнаусгор.

Фоссе є літературним консультантом. Серед його робіт повторний переклад Біблії норвезькою мовою. Займався оглядом літератури та переклав багато творів, і створив власні нові версії ряду п’єс норвезькою.

Фото: Йон Фоссе (twitter.com/ReginoMateo)

Серед його найвідоміших романів "Меланхолія I" та "Меланхолія II" про справжнього норвезького художника Ларса Гертервіга. Також це "Ранок і вечір" - про народження дитини та день її смерті через багато десятиліть (перекладена українською).

У 2023 році виповнюється 40 років письменницької діяльності Фоссе, а навесні вийшов його останній роман Kvitleik ("Сяйво"). Яскравий твір досліджує межу між життям і смертю.

Видатний драматург

Фоссе називають "новим Ібсеном" і вважають найвидатнішим драматургом після Генріка Ібсена - засновника жанру модернізм в театрі.

Початкове скептичне ставлення до драматургії в Йона Фоссе змінилося у 1992 році із виходом його першої п'єси "Хтось збирається прийти". Згодом він назвав її найбільшим відкриттям на своєму письменницькому шляху.

В 1994 році його п'єсу "І ніколи ми не розлучимось" поставили в Національному театрі Бергена.

У ці роки Фоссе писав п’єси шаленою швидкістю (20 творів за 10 років), швидко з’являючись на найважливіших норвезьких сценах.

Його міжнародний прорив відбувся в 1999 році, коли французький режисер Клод Регі поставив "Хтось приїде в Нантер поблизу Парижа". Наступного року театр Берліну Schaubühne поставив його п'єсу"Ім’я" на Зальцбурзькому фестивалі. Ці дві постановки допомогли прокласти шлях драматургії Фоссе на міжнародному рівні.

Сьогодні п'єси Джона Фоссе йдуть по всьому світу. Вони виконувалися понад 1000 разів на театральних сценах Європи, США, Японії. Він написав більше 30 творів для театру, серед найвідоміших Namnet ("Ім’я"), Vinter ("Зима"), Ein sommars dag ("Літній день"), Draum om hausten ("Сон осені"), Dødsvariasjonar ("Варіації смерті"), Svevn ("Сон") і Eg er vinden ("Я - вітер").

Самобутній авторський стиль

Фоссе отримав сьогодні Нобелівську премію з формулюванням "за новаторські п’єси та прозу, які висловлюють невимовне".

У Шведській академії про Йона Фоссе висловилися, що він вдало "поєднує природу свого норвезького походження з художньою технікою", а його творчість "викриває людську тривогу та амбівалентності в основі".

Фото: Йон Фоссе - лауреат Нобелівської премії 2023 з літератури (twitter.com/NobelPrize)

Літературні критики називають стиль автора мінімалізмом, серед характерних рис якого повторення, внутрішній монолог і музичний стиль, що викликає спогади.

Фоссе пише новонорвезькою мовою (нюношк) з відносно невеликою кількістю слів. Його герої живуть в поетичних світах із холодною, суворою внутрішньою та зовнішньою реальністю.

Як і в ісландських сагах, герої мало говорять, а опис зовнішнього оточення скупий. Персонажі починають речення і не закінчують, діалоги припливають і течуть, як безрезультатні хвилі, бо страх розкрити внутрішні почуття змушує персонажів стримуватися. Так про творчість автора писало ВВС.

Один зі 100 живих геніїв

У 2007 році видання The Telegraph включило Йона Фоссе до списку 100 "живих геніїв". Він посідає 83 місце.

Письменник є кавалером Ордену національних заслуг Франції.

У 2011-му Фоссе отримав у користування резиденцію Гроттен, що належить норвезькій державі та розташована на території Королівського палацу в центрі міста Осло за внесок у норвезьке мистецтво та культуру.

За роман "Септологія", який Йон Фоссе писав впродовж 4 років, отримав численні нагороди, у тому числі премію Браге та премію критиків. "Септологію" було перекладено понад 20 мовами та визнано критиками в усьому світі. Книга у перекладі англійською потрапила до короткого списку міжнародної Букерівської премії та Американської національної книжкової премії.