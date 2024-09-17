Жива легенда НХЛ визначився з майбутнім: він провів 19 сезонів за один клуб

37-річний канадець продовжить виступи за пенсильванців. Він приєднався до лав "Пінгвінз" перед сезоном 2005/06.

Кросбі залишив підпис під новою угодою з "Піттсбургом" на 2 роки. Договір вступить в дію зі сезону 2025/26, а в прийдешній кампанії залишатиметься чинним 12-річний контракт сторін. Середня зарплата хокеїста за новим контрактом складе 8,7 млн доларів.

У минулому сезоні Кросбі провів 82 матчі регулярної першості, в яких закинув 42 шайби та віддав 54 результативні передачі. Прийдешній змагальний рік стане для канадця 20-м у джерсі "Пінгвінз".

Хто такий Сідні Кросбі

Уродженець Галіфакса, на юнацькому рівні виступав за "Труро Беаркетс", "Шаттак Сент-Марі" та "Рімускі Осеанік". На драфті НХЛ-2005 обраний "Піттсбургом" під 1-м номером.

На третій рік виступів став капітаном "Пінгвінз". Триразовий володар Кубка Стенлі (2009, 2016, 2017). Входить до топ-10 хокеїстів НХЛ за кількістю очок (1596) та топ-25 за кількістю шайб (592). У складі збірної Канади став чемпіоном світу (2015) та дворазовим олімпійським чемпіоном (2010, 2014).

Прізвиська – "Малюк Сід", "Некстван". 87-й номер обрав через власний рік народження (1987).