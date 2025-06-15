Життя цих знаків Зодіаку зміниться раз і назавжди. Карти Таро обіцяють початок "білої смуги"

Козоріг

Карти Таро обіцяють вам привидів минулого, які несподівано повернуться у ваше життя. Настане момент, коли ви зможете закрити всі питання та нарешті визначитися з тим, що робити далі. Буде важко, але "біла смуга" почнеться дуже скоро, і буде куди краще, якщо ви зустрінете її з максимально чистими думками.

Діва

На вас чекає подія, яка змінить все. Це буде чимось дивовижним, підготуватися до такої пригоди точно неможливо, але вам і не слід цього робити. Просто віддайтеся долі та насолоджуйтеся змінами, нове життя вас не розчарує. Зустрічайте початок особливого періоду та скажіть "бувай" всім проблемам.

Риби

Гороскоп-Таро обіцяє вам шанс виправити помилки, через які ви не могли наважитися на крок уперед. Вже скоро доля підкине можливість не просто викреслити невдачі з історії вашого життя, а й вписати в неї нові досягнення. Розправляйте крила та втілюйте свої мрії в реальність.

Овен

Все, що було розмитим і невизначеним, раптом стане чітким і логічним. Ви нарешті побачите шлях, який варто обрати. Не стримуйте себе, адже Всесвіт готовий щедро винагородити вас за витримку і внутрішню роботу. У вашому житті починається "біла смуга", все зміниться на краще.