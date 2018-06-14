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Интервью

В Житомирской области задержали "агронома" во время обработки наркосодержащих растений

НовостиПроисшествия    14.06.2018 - 21:58
Фото: наркосодержащие растения (npu.gov.ua)
Фото: наркосодержащие растения (npu.gov.ua)

Разоблачили конопляную плантацию с более 1,2 тыс. растений

В Житомирской области полицейские задержали "агронома" во время обработки наркосодержащих растений. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

"13 июня в Андрушевском районе сотрудники криминальной полиции "на горячем" задержали местного жителя, который на фермерском поле обрабатывал участки с заботливо виплеканими среди подсолнечника нарковмісними растениями. Разоблачить конопляную плантацию с более 1,2 тысяч растений удалось благодаря применению дрона. Начато уголовное производство", - говорится в сообщении.

Сообщается, что о подозрительных пробелы между рядами в насаждениях подсолнечника посреди фермерского поля, выявленные с помощью средства воздушного наблюдения, в полицию сообщили хозяева сельскохозяйственного угодья.

Фото: изъятая конопля
Так, при проверке сведений сотрудники криминальной полиции застали на подсолнечном междурядье мужа с копаницею в руках. Оказалось, тот бережно окутывал зелья, внешне похоже на конопляные кусты.
 

Выяснилось, мужчина является 45-летним жителем села Новой Котельной и наведывался в соседний поля, чтобы обрабатывать среди фермерских и собственные насаждения, которые посеял еще весной.

Отмечается, что конопля в количестве около 1300 растений правоохранители с поля удалили. Сейчас их направлено на экспертное исследование.

Как сообщил начальник Андрушевского отделение полиции Игорь Власюк, мужчина уже является фигурантом уголовного производства по факту незаконного обращения с боеприпасами.

в настоящее время в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по части второй ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Следовательно, "агроному" может грозить до 7 лет лишения свободы.

 

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Теги публикации: Житомир, конопля  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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