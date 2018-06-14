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У Житомирській області затримали "агронома" під час обробки нарковмістних рослин

НовиниНадзвичайні події    14.06.2018 - 21:58
Фото: нарковмісні рослини (npu.gov.ua)
Фото: нарковмісні рослини (npu.gov.ua)

Викрили конопляну плантацію з понад 1,2 тис. рослин

У Житомирській області поліція затримала "агронома" під час обробки нарковмістних рослин. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

"13 червня в Андрушівському районі працівники кримінальної поліції "на гарячому" затримали місцевого жителя, який на фермерському полі обробляв ділянки з дбайливо виплеканими серед соняшника нарковмісними рослинами. Викрити конопляну плантацію з понад 1,2 тисяч рослин вдалося завдяки застосуванню дрона. Розпочато кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що про підозрілі прогалини між рядами у насадженнях соняшника посеред фермерського поля, виявлені за допомогою засобу повітряного спостереження, до поліції повідомили господарі сільськогосподарського угіддя.

Фото: вилучена конопля
Так, під час перевірки відомостей працівники кримінальної поліції застали на соняшниковому міжрядді чоловіка із копаницею у руках. Виявилося, той дбайливо огортав зілля, зовні схоже на конопляні кущі.
 

З’ясувалося, чоловік є 45-річним жителем села Нової Котельні і навідувався до сусіднього поля, аби обробляти серед фермерських і власні насадження, які висіяв ще весною.

Зазначається, що коноплі у кількості близько 1300 рослин правоохоронці з поля вилучили. Нині їх направлено на експертне дослідження.

Як повідомив начальник Андрушівського відділення поліції Ігор Власюк, чоловік уже є фігурантом кримінального провадження за фактом незаконного поводження з боєприпасами.

Наразі до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за частиною другою ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Відтак "агроному" може загрожувати до 7 років позбавлення волі.

 

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Теги публікації: Житомир, конопля  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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