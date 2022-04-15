В Житомирской области возводят временные переправы и ремонтируют поврежденные дома, - ОП

В городах и селах Житомирской области устраняют разрушения, нанесенные российскими оккупантами. На это из бюджета выделено 100 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Facebook .

"В Овруче устанавливают оконные блоки в жилых домах. Восстанавливают поврежденные крыши и кровли домов в пгт Черняхов и селе Раковщина. В селе Базар проводится осмотр повреждений для определения объемов работ по восстановлению", - написал он.

Также, по словам Тимошенко, на севере области созданы временные переправы через реку Ирша в Малине и через реку Грезля между селами Народицкой общины. Этими переправами будут доставлять продукты, лекарства и гуманитарную помощь освобожденным от оккупантов населенным пунктам.

Тем временем специалисты занимаются разминированием села Новопіль и населенных пунктов Народицкой территориальной общины Коростенского района, добавляет заместитель руководителя ОП.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков писал о восстановлении Житомирской трассы, которая является одной из основных транспортных артерий страны.

По информации министра, на сегодня уже обустроена переправа через реку Ирпень, а со следующей недели планируется открыть временный проезд для возобновления движения транспорта.