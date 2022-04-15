ru ua
Пт, 15 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Житомирській області зводять тимчасові переправи та ремонтують пошкоджені будинки, - ОП

Новость на русском →
П'ятниця 15 квітня 2022 10:09
У Житомирській області зводять тимчасові переправи та ремонтують пошкоджені будинки, - ОП Фото: у Житомирській області зводять тимчасові переправи та ремонтують пошкоджені будинки (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

У містах та селах Житомирської області усувають руйнування, завдані російськими окупантами. На це з державного бюджету виділено 100 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Facebook.

"В Овручі встановлюють віконні блоки у житлових будинках. Відновлюють пошкоджені дахи та покрівлі домів в смт Черняхів та селі Раківщина. В селі Базар проводиться огляд пошкоджень для визначення обсягів робіт з відновлення", - написав він.

Також, за словами Тимошенка, на півночі області створено тимчасові переправи через річку Ірша у Малині та через річку Грезля між селами Народицької громади. Цими переправами доставлятимуть продукти, ліки та гуманітарну допомогу до звільнених від окупантів населених пунктів.

Тим часом спеціалісти займаються розмінуванням села Новопіль та населених пунктів Народицької територіальної громади Коростенського району, додає заступник керівника ОП.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури України Олександр Кубраков писав про відновлення Житомирської траси, котра є однією з основних транспортних артерій країни.

За інформацією міністра, на сьогодні вже облаштовано переправу через річку Ірпінь, а з наступного тижня планується відкрити тимчасовий проїзд для відновлення руху транспорту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Житомир Офіс президента
NEWS
51-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
51-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Павло Кириленко: Велика битва за Донбас ще не почалася. Вороги збирають сили
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Павло Кириленко: Велика битва за Донбас ще не почалася. Вороги збирають сили