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В Житомирской области разберут хаотичные препятствия на дорогах, блокпосты оставят

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Пятница 08 апреля 2022 18:12
В Житомирской области разберут хаотичные препятствия на дорогах, блокпосты оставят Фото: в Житомирской области разберут хаотичные препятствия на дорогах (facebook.com/ztSAD)
Автор: Артем Горовенко

Дороги Житомирской области освобождают от несанкционированных препятствий на проезжей части автодорог государственного значения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу автомобильных дорог в Житомирской области Facebook.

Зато блокпосты будут действовать, отмечают в ведомстве.

Мероприятия, которые проводит "Укравтодор" в пределах области, направленные на обеспечение безопасности во время движения транспорта - в условиях, когда с каждым днем количество автомобилей на дорогах увеличивается.

"Наша цель - улучшить передвижение транспортных потоков внутри страны", - подчеркнули в Службе дорог.

В то же время там напомнили, что блокпосты предназначены для охраны важных дорог, а также важных инфраструктурных объектов. Поэтому в течение военного времени они будут функционировать и в дальнейшем.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал, как Служба автомобильных дорог использует рекламные щиты для укрепления баррикад, а также для того, чтобы из наиболее крепких частей билбордов, в частности металлопроката в основе конструкций, сделать противотанковые ежи.

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Житомир инфраструктура
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