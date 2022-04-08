У Житомирській області розберуть хаотичні перешкоди на дорогах, блокпости залишать

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу автомобільних доріг у Житомирській області у Facebook .

Натомість блокпости діятимуть, наголошують у відомстві.

Заходи, які проводить "Укравтодор" в межах області, спрямовані на забезпечення безпеки під час руху транспорту - в умовах, коли з кожним днем кількість автомобілів на магістралях збільшується.

"Наша мета - покращити пересування транспортних потоків усередині країни", - підкреслили у Службі доріг.

Водночас там нагадали, що блокпости призначені для охорони важливих доріг, а також важливих інфраструктурних об’єктів. Тому упродовж воєнного часу вони функціонуватимуть і надалі.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури України Олександр Кубраков розповів, як Служба автомобільних доріг використовує рекламні щити для укріплення барикад, а також для того, аби з найбільш міцних частин білбордів, зокрема металопрокату в основі конструкцій, зробити протитанкові їжаки.