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У Житомирській області розберуть хаотичні перешкоди на дорогах, блокпости залишать

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П'ятниця 08 квітня 2022 18:12
У Житомирській області розберуть хаотичні перешкоди на дорогах, блокпости залишать Фото: у Житомирській області розберуть хаотичні перешкоди на дорогах (facebook.com/ztSAD)
Автор: Артем Горовенко

Дороги Житомирської області звільняють від несанкціонованих перешкод на проїжджій частині автодоріг державного значення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу автомобільних доріг у Житомирській області у Facebook.

Натомість блокпости діятимуть, наголошують у відомстві.

Заходи, які проводить "Укравтодор" в межах області, спрямовані на забезпечення безпеки під час руху транспорту - в умовах, коли з кожним днем кількість автомобілів на магістралях збільшується.

"Наша мета - покращити пересування транспортних потоків усередині країни", - підкреслили у Службі доріг.

Водночас там нагадали, що блокпости призначені для охорони важливих доріг, а також важливих інфраструктурних об’єктів. Тому упродовж воєнного часу вони функціонуватимуть і надалі.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури України Олександр Кубраков розповів, як Служба автомобільних доріг використовує рекламні щити для укріплення барикад, а також для того, аби з найбільш міцних частин білбордів, зокрема металопрокату в основі конструкцій, зробити протитанкові їжаки.

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Житомир инфраструктура
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