У Житомирській області розберуть хаотичні перешкоди на дорогах, блокпости залишать
Дороги Житомирської області звільняють від несанкціонованих перешкод на проїжджій частині автодоріг державного значення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу автомобільних доріг у Житомирській області у Facebook.
Натомість блокпости діятимуть, наголошують у відомстві.
Заходи, які проводить "Укравтодор" в межах області, спрямовані на забезпечення безпеки під час руху транспорту - в умовах, коли з кожним днем кількість автомобілів на магістралях збільшується.
"Наша мета - покращити пересування транспортних потоків усередині країни", - підкреслили у Службі доріг.
Водночас там нагадали, що блокпости призначені для охорони важливих доріг, а також важливих інфраструктурних об’єктів. Тому упродовж воєнного часу вони функціонуватимуть і надалі.
Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури України Олександр Кубраков розповів, як Служба автомобільних доріг використовує рекламні щити для укріплення барикад, а також для того, аби з найбільш міцних частин білбордів, зокрема металопрокату в основі конструкцій, зробити протитанкові їжаки.