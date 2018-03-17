В Житомирской области в поезде обнаружили тело военнослужащего ВСУ

В поезде "Хмельницкий - Лисичанск" на территории Житомирской области обнаружили мертвым 22-летнего военнослужащего Вооруженных Сил Украины. Об этом в субботу, 17 марта 2018 года, сообщает пресс-служба 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ в Facebook.

"Командование и личный состав в/ч А3215 скорбит по поводу несчастного случая, который повлек смерть военнослужащего контрактной службы лейтенанта Свинцицкого Максима Александровича, 1995 года рождения, уроженца города Полонное", - говорится в сообщении.

Указано, что событие внесено в Единый реестр досудебных расследований, полиция Житомирской области в рамках открытого уголовного производства проверяет обстоятельства смерти военнослужащего, командованием воинской части А3215 назначено служебное расследование.

Ожидается, что по завершении следствия будет определена причина несчастного случая, повлекшего смерть человека.

"Сейчас нет оснований утверждать, что военнослужащего убили", - отметили в ВСУ.

Командування та особовий склад в/ч А3215 сумує з приводу смерті військовослужбовця контрактної служби лейтенанта... Опубліковано 44 окрема артилерійська бригада 17 березень 2018 р.

По данным ведомства, прощание с лейтенантом Свинцицким состоится 18 марта в его родном городе Полонное, Хмельницкой области.

Напомним, ранее сообщалось, что в одной из военных частей Воздушных сил Вооруженных Сил Украины (ВСУ) 15 марта 2018 года погиб контрактник.