В результате обрушения общежития жертв и пострадавших нет

В Житомирской области обрушилось общежитие Новочерторийского государственного аграрного техникума. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что утром 28 июля частичное разрушение пятиэтажного здания общежития Новочерторийского государственного аграрного техникума в селе Новая Чертория Любарского района. Погибших и травмированных в результате происшествия нет.

Также сообщается, что в результате инцидента разрушены 25 жилых комнат, общей площадью около 250 кв. метров. Всего в общежитии три подъезда и 225 жилых комнат. На месте происшествия работает оперативная группа Управления ГСЧС Украины в Житомирской области.

Фото: обрушенное общежитие

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что во Львовской области из-за обрушения на стройке погиб мужчина. В частности, произошло обрушение бетонного фундамента во время реконструкции здания в селе Подзверинец. Рабочие с помощью штыковых лопат вместе с местными жителями вытащили тело погибшего из-под фундамента. Обстоятельства происшествия устанавливаются.